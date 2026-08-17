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Tras dar a luz, Hayden Panettiere sufrió una depresión posparto, pues durante el embarazo había dejado, por un tiempo sus adicciones (Foto: Mark Ralston / AFP)
Tras dar a luz, Hayden Panettiere sufrió una depresión posparto, pues durante el embarazo había dejado, por un tiempo sus adicciones (Foto: Mark Ralston / AFP)
/ MARK RALSTON
Por Agencia EFE

La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere fallecida ayer a sus 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

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