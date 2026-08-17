Reconocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, la artista deja una amplia trayectoria en su carrera artística. (Foto: AFP/ Instagram / @haydenpanettiere)
Reconocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, la artista deja una amplia trayectoria en su carrera artística. (Foto: AFP/ Instagram / @haydenpanettiere)
Por Redacción EC

Hayden Panettiere falleció el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. La actriz a lo largo de su trayectoria hizo papeles importantes en producciones como “Heroes”, “Nashville”, “Remember the Titans”, entre otras, con las que se ganó el cariño del público y el respaldo de Hollywood.

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