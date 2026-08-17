Hayden Panettiere falleció el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. La actriz a lo largo de su trayectoria hizo papeles importantes en producciones como “Heroes”, “Nashville”, “Remember the Titans”, entre otras, con las que se ganó el cariño del público y el respaldo de Hollywood.

A continuación, repasaremos los papeles más importantes de su carrera, que va desde su debut interpretando a ‘Sarah Roberts’ en la telenovela “One Life to Live” hasta su último trabajo cinematográfico “Sleepwalker”, estrenado en 2026.

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“One Life to Live”

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil. Con apenas cuatro años fue elegida para participar en la popular telenovela estadounidense “One Life to Live” (“Solo se vive una vez”, en España).

Hayden Panettiere fue elegida para participar en la popular telenovela estadounidense “One Life to Live” (Foto: ABC)

“A Bug’s Life”

A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, también destacó por sus participaciones en la película animada de Disney Pixar “A Bug´s Life" (Bichos: Una aventura en miniatura), donde prestó su voz a ‘Dot’ y en las series “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.

Hayden Panettiere destacó en la película animada de Disney Pixar “Bichos: Una aventura en miniatura”. (Foto: Captura de video)

“Remember the Titans”

En este drama, Panettiere interpreta a ‘Sheryl Yoast’, la carismática y apasionada hija del entrenador asistente, quien vive el fútbol con gran intensidad.

Hayden Panettiere interpreta a ‘Sheryl Yoast’ en “Remember the Titans” (Foto: Captura de Video)

Hayden Panettiere interpreta a ‘Sheryl Yoast’ en “Remember the Titans” (Foto: Captura de Video)

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“Bring It On: All or Nothing”

En 2006, conquistó a toda una generación de fanáticos con su interpretación de ‘Britney Allen’ en la película sobre animadoras adolescentes “Bring It On: All or Nothing” (“Triunfos robados 3: Todo o nada”, en América Latina, y “A por todas: Todo o nada”, en España).

Hayden Panettiere interpretó a ‘Britney Allen’ en la película “Bring It On: All or Nothing”. (Foto: Captura de video)

Su trabajo desde temprana edad le permitió obtener sus primeras nominaciones y premios en categorías juveniles.

Sin embargo, el papel que la llevó a la fama internacional fue el de ‘Claire Bennet’ en “Heroes”. La serie, estrenada en 2006, convirtió a Panettiere en una figura popular y le permitió ganar un Saturn Award a Mejor actriz de reparto en televisión en 2007, además de varios reconocimientos en los Teen Choice Awards.

Nació en 1989 en Nueva York, Estados Unidos. (EFE)

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Otro capítulo importante llegó con “Nashville”, serie en la que interpretó a la cantante ‘Juliette Barnes’. Además de demostrar sus habilidades como actriz, Panettiere también mostró su faceta musical y consiguió dos nominaciones consecutivas a los Globos de Oro por su interpretación en la producción.

Connie Britton, Hayden Panettiere y Charles Esten están de vuelta en 'Nashville' (Foto: ABC)

A lo largo de su carrera, Panettiere acumuló 12 premios y 30 nominaciones, de acuerdo con los registros recopilados por IMDb. Su último trabajo cinematográfico fue el thriller psicológico “Sleepwalker”, estrenado en 2026, cerrando así una trayectoria que comenzó cuando era apenas una niña.