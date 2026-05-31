Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz Kelly Curtis, hermana de la ganadora de un premio Oscar Jamie Lee Curtis, falleció el sábado 30 de mayo a los 69 años. (Foto: EFE)
La actriz Kelly Curtis, hermana de la ganadora de un premio Oscar Jamie Lee Curtis, falleció el sábado 30 de mayo a los 69 años. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las ‘parejas de oro’ del Hollywood de los años 50, murió en su hogar “rodeada de naturaleza” y “en paz”, según informó su hermana pequeña, Jamie Lee Curtis, en un mensaje en Facebook.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.