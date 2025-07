Los secretos de “Freaky Friday”: 7 datos insospechables del rodaje con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

En 2003, tiempos ajenos a los ranking Top 10 de las plataformas, “Un viernes de locos” (“Freaky Friday”) se convirtió en una de las comedias de Disney más recordadas de la década. Recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo tras sus semanas de estreno en los cines, según Box Office Mojo. Algunos dilemas generacionales y una dosis de rock adolescente hicieron de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis una dupla histórica. Más de 20 años después, este universo de cambios mágicos regresa a cartelera con la secuela ocasionalmente encaminada como un proyecto desde un inicio por parte de Curtis.

Además de la canción de “Take Me Away”, otras detalles inolvidables marcaron a un fandom grande de la película. Tan internacional que no importaba el país donde estuviera Curtis, a ella siempre le preguntaban cuándo regresaría a la vida Tess y Anna Coleman, personajes de la madre y la hija que intercambian cuerpos un viernes. El regreso se dio apenas la actriz, reciente Premio Oscar por “Todo en todas partes al mismo tiempo”, envió un correo electrónico a Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, para que el sueño se hiciera realidad. Y este aceptó.

A pesar de no haber coincidido en la pantalla durante 20 años, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se mantuvieron en contacto tras el estreno de "Freaky Friday" (2003). (Foto: Disney)

En estos tiempos de secuelas nostálgicas, como “El diablo viste a la moda” y “Practical Magic”, el milagro se hizo para los amantes de la cinta de Disney y la película con Lohan y Curtis llegará desde el 7 de agosto. Aprovechando el estreno de “Otro viernes de locos” (“Freaky Friday 2”), recopilamos algunos datos curiosos sobre la primera cinta.

1. Lindsay Lohan tomó lecciones de guitarra para “Freaky Friday”

Lindsay Lohan es Anna en "Freaky Fridays".

En el último cuarto de la película, ocurre la batalla de bandas donde la rebelde adolescente Anna (Lohan) sorprende a todos con un solo de guitarra explosivo en el tema “Take Me Away”. Aunque buena parte de las tomas más técnicas fueron realizadas por una doble profesional, la actriz aprendió a tocar partes del solo para hacer que las transiciones en cámara fueran más creíbles.

Pero eso no tuvo tan contenta a Lohan. Según una entrevista del director Mark Waters con Elle, ella estaba “molesta” por no demostrar su talento con el instrumento tras tiempo de esfuerzo. Por ello, se agregó una canción en el final de la cinta. Así, Anna termina interpretando con la propia voz de Lohan la canción “Ultimate” en la boda de su madre Tess (Curtis), un tema musical que se agregó como última instancia para calmar un poco los ánimos de la actriz.

Este momento fue clave en la consolidación de Lohan como ídolo adolescente, mucho antes de una transformación negativa de su imagen hacia mediados de los 2000. Proveniente del éxito de “The Parent Trap” (1998), la actriz aprovechó “Freaky Friday” para dar el salto a otros papeles. Su trabajo continuó con “Mean Girls” (“Chicas pesadas”) en 2004, donde ya interpretaría a una joven aún más empoderada. Pero su vida personal comenzó a eclipsar su carrera artística, debido a múltiples escándalos relacionados con el abuso de drogas y alcohol. Lohan, apoyada por su familia, se recuperó y rehizo su carrera protagonizando nuevas películas en streaming, y más de una década después, lanzó un último sencillo en 2020, “Back to Me” (“Regresando a mí”, traducido).

2. La versión de “Freaky Friday” que no conocías

Jodie Foster y Barbara Harris en "Freaky Fridays".

Aunque la versión de 2003 es la más famosa para la generación millennial, “Un viernes de locos” tiene una historia más larga en la cultura pop. La trama está basada en el libro homónimo de 1972 escrito por Mary Rodgers, y ha sido adaptada en varias ocasiones por Disney. La primera película se estrenó en 1976 con Jodie Foster y Barbara Harris como protagonistas; era una versión mucho más centrada en los valores familiares tradicionales de la época.

Luego, en 1995, hubo una versión para televisión protagonizada por Shelley Long y Gaby Hoffmann, aunque tuvo menor repercusión.

En cambio, la película de 2003 fue la más arriesgada de todas. Se actualizó el guion para reflejar los conflictos de comienzos del siglo XXI, como las madres solteras y las terapias de pareja. La fórmula funcionó tan bien que Disney Channel incluso lanzó en 2018 una versión musical para televisión, la cual no tuvo el impacto de sus antecesoras.

3. Jamie Lee Curtis no iba a ser Tess Coleman

En realidad, el papel de la doctora Tess Coleman iba a ser interpretado por Annette Bening (“Belleza americana”, “Nyad”). Sin embargo, la actriz se retiró poco antes del inicio del rodaje. Disney barajó varios nombres, como Sigourney Weaver y Kelly Preston, pero fue Jamie Lee Curtis quien aceptó el reto, pese a que no estaba del todo segura. La actriz tenía en mente otros proyectos en ese momento, pero accedió al papel porque se grababa cerca de su casa, lo que le permitía estar con su familia. El resultado fue una actuación brillante que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical en 2004.

Además, antes de Lindsay Lohan, Anna Coleman sería un rol asignado a Michelle Trachtenberg, conocida por “Buffy the Vampire Slayer”, años antes de “Gossip Girl”, serie por la que se hizo más famosa que por ser una ‘chica Disney’. Durante las etapas de preproducción, Trachtenberg sería la hija de Bening en la película, pero la joven actriz en ese entonces ya era una figura reconocible entre el público adolescente y el equipo necesitaba otro tipo de energía para el personaje. Y así pensaron en Lohan.

5. La banda de Anna no es real

Annette Bening en "American Crime Story".

En la película, Anna es la guitarrista de una banda adolescente llamada Pink Slip. Aunque el grupo no existía como tal en la vida real, Disney contrató músicos profesionales para grabar las canciones originales de la banda. Los temas “Take Me Away” y “Ultimate” se convirtieron en pequeños éxitos y hasta hoy circulan en playlists de pop-punk de la época.

El estilo musical de Pink Slip bebía del pop punk de principios de los 2000, muy en la línea de Avril Lavigne o Kelly Clarkson. Esta estética, junto con el vestuario de Anna (pantalones a cuadros, cadenas, delineador grueso), marcó la época. En parte del trabajo de personificación del personaje rockero, también influyó Lohan, quien estaba en desacuerdo con que fuera demasiado “gótica”, dijo a Vanity Fair. Incluso, antes de tener el papel, se vistió más “adolescente” para ir a la audición, con unos pantalones caqui y una camisa turquesa, lo que pronto hizo que los productores rescribieran el papel. La actriz decía que “nadie podría identificarse con ella” teniendo un tono demasiado oscuro.

6. “Freaky Friday” tiene un cameo de la mamá de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan y su madre Dina, quien tuvo un cameo en "Freaky Fridays"

Un detalle que pocos notaron en su momento es que Dina Lohan, madre de Lindsay, tiene un cameo en la película. Aparece bailando con una persona en el matrimonio de Tess (Curtis). Es una escena final donde Anna y el galán de la cinta, Jake (Chad Michael Murray), están bailando y conversando sobre su relación. Fue casi imperceptible la presencia de Dina, pero, para los fans de Lohan, una agradable sorpresa una vez que se hizo público.

Dina fue una figura clave en la carrera temprana de Lohan. La acompañaba a las audiciones y manejaba parte de su agenda. Aunque su figura se volvió polémica con el paso de los años por la sobreexposición mediática de la joven actriz de ese entonces. Peor aún, cuando aparecieron los escándalos.

7. Chad Michael Murray estaba nervioso de filmar con Jamie Lee Curtis

Chad Michael Murray es Jake en "Freaky Friday".

Según comentó Murray en una entrevista con Vulture, “Freaky Friday” fue una de sus primeras grandes oportunidades en la pantalla grande, y eso vino con algo de presión. El actor, que había ganado popularidad por “Gilmore Girls”, interpretó a Jake, el interés romántico de Anna en la película de Disney. En la escena, algo complicada para él, tenía que coquetear con Jamie Lee Curtis, quien estaba habitada por el alma de Anna. Por su puesto, en ese momento, el joven personaje no sabía que, en realidad, estaba seduciendo a una madre adulta en cuerpo adolescente. La secuencia transcurre en una cafetería, donde ambos entonan una versión improvisada de “Baby One More Time” de Britney Spears, que requería una química juguetona.

Murray confesó al medio que estaba muy nervioso al filmar esa escena porque no quería pasarse de intenso ni quedarse corto. “Fue una de esas oportunidades en las que estás entrando a la industria y te toca compartir cámara con alguien que ha estado ahí durante años”, contó. “Te preguntas: ¿Estoy coqueteando demasiado? ¿Demasiado poco? ¿Estoy dando mala impresión?”, agregó. Sin embargo, elogió el profesionalismo y calidez de Jamie Lee Curtis, quien lo hizo sentir respaldado y cómodo durante el rodaje. Ese apoyo fue fundamental para que la escena, aunque excéntrica, funcionara dentro del tono de la película.

Además, el personaje de Jake nunca descubre que Anna y su madre intercambiaron cuerpos. Esa tensión cómica —verlo cada vez más interesado en la “madre” rebelde mientras desprecia a la Anna original por parecer “demasiado madura”— hizo que el romance funcionara. En retrospectiva, estos pequeños giros, improvisaciones e incluso nervios detrás de cámaras explican por qué “Freaky Friday” sigue siendo una comedia tan querida.

Trailer de “Freaky Friday 2″