Jamie Lee Curtis tiene un enorme talento para la actuación. No por nada ganó el Oscar en 2023 en la categoría mejor actriz de reparto por su papel de ‘Deirdre Beaubeirdre’ en ‘Everything Everywhere All at Once’. Te recalco todo esto para dejar en claro que ella es una estrella del cine. Si bien muchos pueden creer que, debido a ello, no podría pedirle el autógrafo a alguien, lo cierto es que sí le ha solicitado una firma a una celebridad. Eso solo ha ocurrido una vez y sobre esa situación se animó a hablar recientemente.

La información la brindó en el programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’, exactamente cuando estaba participando en el segmento ‘Questionert’. Ahí el presentador le consultó si alguna vez le había pedido un autógrafo a una celebridad.

La identidad de la celebridad a la que le pidió un autógrafo

En un inicio, luego de haber escuchado la pregunta, Jamie Lee Curtis no pudo controlar la risa. Eso ocasionó que Stephen Colbert dijera: “Supongo que sí”. Luego de ello, él volvió a intentar recibir una respuesta: “¿A quién le preguntaste?”. Tras varios segundos, la actriz finalmente dijo entre risas: “’Urkel’”, refiriéndose a ‘Steve Urkel’, el icónico personaje de Jaleel White en ‘Family Matters’.

Jaleel White es un actor de cine, televisión y voz, también productor y guionista estadounidense. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images) / Jamie McCarthy

¿Por qué le pidió un autógrafo?

Cuando finalmente pudo dejar de reírse, la artista aseguró que todo fue porque se encontraba con una de sus hijas que quería la firma de dicho actor. Tengamos en cuenta que ella tiene dos hijas: Annie Guest y Ruby Guest. A ambas las adoptó con su esposo Christopher Guest.

Jamie Lee Curtis es una actriz, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Stuart C. Wilson / Getty Images) / Stuart C. Wilson

“(El autógrafo) lo tengo en su álbum de recortes”, recalcó Jamie Lee Curtis. “Qué dulce. Qué buena mamá”, expresó después Stephen Colbert. Luego de ello, la actriz, secándose las lágrimas de la risa, subrayó: “¡Soy una buena mamá!”. Si te interesa ver el momento en que contó todo, aquí te dejo el video para que lo aprecies.

Películas destacadas de Jamie Lee Curtis

‘Halloween’ (1978)

‘Halloween II’ (1981)

‘Halloween H20: 20 Years Later’ (1998)

‘Halloween: Resurrection’ (2002)

‘Halloween’ (2018)

‘Halloween Kills’ (2021)

‘Halloween Ends’ (2022)

‘The Fog’ (1980)

‘Prom Night’ (1980)

‘Terror Train’ (1980)

‘True Lies’ (1994)

‘A fish Called Wanda’ (1988)

‘Freaky Friday’ (2003)

‘Everything Everywhere All at Once’ (2022)

‘Knives Out’ (2019)

