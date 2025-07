Debo confesar que cuando escucho o leo algo sobre Jamie Lee Curtis de inmediato se me viene a la cabeza su papel de ‘Tess Coleman’ en ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’, en español) de 2003, cinta donde actuó junto a Lindsay Lohan (‘Anna Coleman’, su hija en la ficción), que es con quien ha vuelto a trabajar después de más de 20 años. Todo para la secuela de la mencionada película: ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’). Te cuento todo esto porque hace poco la artista de 66 años reveló qué es lo que que tenía que pasar para poder grabar esta segunda parte con su gran amiga de 39 años.

Con el fin de ir directo al grano, te digo que ambas fueron recientemente entrevistadas por People. Para ser más exactos, conversaron con el medio justo antes de promocionar ‘Freakier Friday’ en la CinemaCon de Las Vegas, en un camerino en las profundidades del Caesars Palace.

En aquel entonces, de acuerdo a la fuente, ambas realmente parecían madre e hija, pues en todo momento demostraron tener una relación muy cercana de amistad, razón por la cual no deja de ser sorprendente que no hayan estado involucradas en mismos proyectos durante mucho tiempo.

La relación entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan es una amistad sólida que se forjó durante la filmación de ‘Freaky Friday’ en 2003. (Foto: Ethan Miller / Getty Images)

“Hemos estado juntas desde que hicimos esa película”

“Bueno, Lindsay y yo hemos estado juntas desde que hicimos esa película. Eso es lo primero y más importante”, sostuvo Jamie Lee Curtis al ser consultada sobre por qué tardaron en volver a estar juntas en una película. “Es lo más importante, creo”, subrayó después Lohan.

Tras ello, la actriz ganadora de un Oscar en 2023 (por su papel de ‘Deirdre Beaubeirdre’ en ‘Everything Everywhere All at Once’) habló acerca de lo que motivó la creación de esta nota. “Y todos con los que he hablado me han preguntado: ‘¿Habrá una secuela de ‘Freaky Friday?’. Cuando recorrí el mundo para ‘Halloween Ends’ en 2022, en cada parada me preguntaban. Y la respuesta fue: ‘Lindsay tiene que tener la edad suficiente para haber tenido una adolescencia’”, manifestó.

“En ese momento empezamos a hablarlo muy en serio”

“Así que, obviamente, Lindsay tuvo un bebé precioso (se refiere a su hijo Luai, de 2 años, a quien cría con su esposo Bader Shammas). Vino a visitarme y me trajo al bebé. En ese momento empezamos a hablarlo (sobre la secuela de ‘Freaky Friday’) muy en serio”, agregó.

Cabe mencionar que, si nos basamos en el dato que aparece en el tráiler de ‘Freakier Friday’, la cinta en cuestión estará en cines a partir del 7 de agosto del presente año. Entonces, cada vez falta menos para su estreno en la pantalla grande.

Jamie Lee Curtis es una actriz ganadora del Oscar, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Marc Piasecki / Getty Images)

Películas destacadas de Jamie Lee Curtis

‘Halloween’ (1978)

‘Halloween II’ (1981)

‘Halloween H20: 20 Years Later’ (1998)

‘Halloween: Resurrection’ (2002)

‘Halloween’ (2018)

‘Halloween Kills’ (2021)

‘Halloween Ends’ (2022)

‘The Fog’ (1980)

‘Prom Night’ (1980)

‘Terror Train’ (1980)

‘True Lies’ (1994)

‘A fish Called Wanda’ (1988)

‘Freaky Friday’ (2003)

‘Everything Everywhere All at Once’ (2022)

‘Knives Out’ (2019)

