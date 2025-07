Jamie Lee Curtis, de 66 años, habló sin rodeos sobre la cirugía plástica en una entrevista reciente con The Guardian. A través de un correo enviado por su publicista, la actriz describió cómo percibe esta práctica en muchas mujeres y no dudó en calificar sus efectos como una “desfiguración”.

“He sido muy vocal sobre el genocidio de una generación de mujeres por parte del complejo industrial cosmecéutico, que se han desfigurado a sí mismas”, dijo la ganadora del Oscar.

Curtis destacó el uso del término “genocidio”, aclarando que lo hace con plena intención: “Uso esa palabra desde hace tiempo y lo hago específicamente porque es una palabra fuerte”, dijo. “Creo que hemos eliminado a una o dos generaciones de apariencia humana natural”, continuó.

La actriz destacó que el uso de filtros y procedimientos estéticos ha contribuido a borrar generaciones de rostros naturales. (Foto: AFP)

La actriz explicó que este cambio en la imagen de muchas mujeres ocurre a través de productos químicos, cirugías, rellenos estéticos y otros procedimientos. En su opinión, todo esto causó una desfiguración generalizada, sobre todo entre mujeres, y dijo que ahora es impulsado aún más por la inteligencia artificial. “La cara con filtro es lo que la gente quiere”, afirmó.

Aunque reconoce que los filtros pueden hacer que alguien se vea “mejor”, advirtió que ese “mejor” es falso. “Hay demasiados ejemplos —no los voy a nombrar— pero recientemente hemos tenido una gran oleada en los medios de muchas de esas personas”, comentó.

A pesar de su postura crítica, Curtis fue clara en que no juzga a quienes eligen pasar por el quirófano.

Aunque no juzga a quienes optan por operarse, Curtis advirtió que una vez que se empieza, es difícil detenerse. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images)

“No importa. No intento convencer a nadie”, explicó. “Jamás le diría a alguien: ‘¿qué te has hecho?’. Lo único que sé es que es un ciclo interminable. Una vez que empiezas, no puedes parar. Pero no es mi papel opinar; no es asunto mío”.

En otra entrevista con el programa 60 Minutes, Curtis habló sobre la única cirugía estética que se ha realizado. Fue cuando tenía 25 años, luego de que un director de fotografía dijera que no quería filmarla porque sus ojos se veían hinchados durante el rodaje de la película Perfect.

“Fue muy embarazoso”, recordó. “Así que en cuanto terminó la película, me sometí a una cirugía”.

La ganadora del Oscar recordó la única cirugía que se hizo a los 25 años tras un comentario hiriente, y dijo que se arrepintió de inmediato. (Foto: Marc Piasecki / Getty Images)

Curtis, hija de las estrellas Tony Curtis y Janet Leigh, reveló que ese procedimiento no salió bien y que se arrepiente hasta hoy.

“No es algo que debas hacer cuando tienes 25 o 26 años”, recordó. “Me arrepentí de inmediato y, en cierto modo, me he arrepentido desde entonces”.

Es por eso que, en la actualidad, Curtis se declara una defensora de la belleza natural. “Les digo a las mujeres que son hermosas y perfectas tal como son. Así que sí, no fue una buena decisión en su momento”, concluyó.

