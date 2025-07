Selena Gomez está viviendo una etapa muy especial junto a su prometido, el productor musical Benny Blanco. La actriz de Only Murders in the Building, de 33 años, se comprometió en diciembre pasado y desde entonces comparte con sus seguidores algunos detalles sobre la relación y los planes para la boda.

En una entrevista en el programa Today de Australia, Benny habló sobre su felicidad tras el compromiso y bromeó con el presentador sobre cómo, en lugar de planear su boda, ellos terminaron haciendo música.

“Empezamos a hacer canciones en casa, por diversión, y de pronto teníamos cuatro”, explicó Benny, revelando que aún no hay una lista cerrada de invitados, aunque le dijo a su amigo Ed Sheeran que estará presente.

En un video de TikTok, Selena Gomez reveló que no quiere un pastel grande y que su postre ideal serían las galletas con salsa de su abuela. (Foto: Roger Kisby / Getty Images)

Fue a través de la cuenta de TikTok de su marca Rare Beauty que Selena compartió detalles sobre el menú que le gustaría tener en su boda. Contrario a lo que muchos podrían esperar, la cantante no piensa seguir un menú tradicional. “Mi postre preferido serían galletas con salsa”, reveló. “Las galletas con salsa de mi Nana. Eso me suena a postre”.

Además, señaló que no quiere un pastel de bodas grande. “Cuando llegue ese día, sé que no quiero un pastel grande”, dijo. “Creo que preferiría uno pequeño, solo para nosotros, que podamos congelar”.

En cuanto a la ceremonia, Selena también adelantó que no habrá el clásico primer baile de los novios. “No creo que vayamos a tener uno de esos, porque me siento un poco avergonzada”, confesó en el podcast Table Manners, pero sí habrá un momento especial: un baile con su abuelo.

Selena Gomez comenzó su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de ‘Gianna’ en la serie infantil ‘Barney y sus amigos’. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Selena Gomez y Benny Blanco, que se comprometieron a finales del año pasado, tienen la costumbre de ver, cada cierto tiempo, un partido de la NBA. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images)

“Él nunca tuvo la oportunidad de llevar a mi mamá al altar”, explicó. “Quiero darle esa oportunidad”.

Con estas decisiones, Selena deja claro que su boda será hecha a su manera y pensada para honrar a quienes más quiere.

Selena Gomez y Benny Blanco se casan: lo que se sabe de la boda hasta ahora

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su romance en junio de 2023, pero lo hicieron público en diciembre de ese año. Desde entonces, compartieron una gran cantidad de muestras de cariño en redes sociales y asistieron juntos a eventos como los Globos de Oro y los Emmy en 2024. Durante el verano de 2024, Selena describió a Benny como el “amor de su vida”, mientras que él ha expresado su deseo de tener hijos y considera su relación como un auténtico cuento de hadas.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024 tras más de un año de relación pública. Benny le propuso matrimonio durante un picnic sorpresa con anillo tipo marquesa (marquise) que diseñó especialmente para ella.

En marzo de 2025 estrenaron su álbum conjunto I Said I Love You First, que nació de una colaboración espontánea en casa y debutó en el #2 del Billboard 200 con récord de ventas para ambos.

Además, están planificando una boda íntima en septiembre en Montecito, California: un evento privado de dos días con invitados como Taylor Swift y Travis Kelce, alta seguridad y un enfoque en momentos significativos y sencillos más que en el lujo.

