Selena Gomez no teme mirar al pasado y reconocer sus errores. La cantante y actriz reflexionó sobre sus relaciones anteriores, admitiendo que ha aprendido valiosas lecciones sobre el amor. Con total franqueza, habló sobre cómo solía ser reactiva en sus romances y cómo esa actitud influyó en su vida amorosa.

En una entrevista junto a su prometido Benny Blanco en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la estrella de Only Murders in the Building reflexionó sobre sus relaciones pasadas. La pareja había lanzado recientemente su álbum conjunto I Said I Love You First, brindando a sus seguidores una visión más íntima de su conexión.

Selena Gomez y Benny Blanco en el podcast ’On Purpose with Jay Shetty’. | Crédito: Jay Shetty Podcast / YouTube

Selena y Benny abordaron en la entrevista temas como la resolución de conflictos, las discusiones en pareja y cómo las emociones pueden intensificar ciertas situaciones.

“Al principio me sentí culpable. En mi caso, creo que en otras relaciones fui muy reactiva. Quizás por eso estuve sola durante cinco años, porque realmente necesitaba recomponerme”, confesó la cantante en el podcast.

La intérprete de Lose You to Love Me también admitió que su crecimiento personal tomó tiempo y que, en el pasado, quizá no habría estado emocionalmente preparada para una relación con Blanco.

Selena Gomez y Benny Blanco iniciaron su relación sentimental en 2023. | Crédito: Jhon Shearer / 97th Oscars / The Academy via Getty Images

“Por eso, hace 10 años le repetía que no era que no quisiera estar con él, sino que no habría estado en el estado mental adecuado. No creo que él mereciera lo que yo estaba atravesando en ese momento”, explicó Gomez.

Reflexionando sobre su evolución, agregó: “He aprendido muchas lecciones y he cometido errores, y solo quiero que esto salga bien. Para mí, esa fue una lección que tuve que aprender”.