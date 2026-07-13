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Resumen

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Los editores de Pandemónium Editorial, Tania Huerta y Luis Bravo (al centro), se reunieron con los clubes de lectura Tenebris y Sociedad Insomne al pie del sepulcro de Ricardo Palma, en el cementerio Presbítero Maestro.
Los editores de Pandemónium Editorial, Tania Huerta y Luis Bravo (al centro), se reunieron con los clubes de lectura Tenebris y Sociedad Insomne al pie del sepulcro de Ricardo Palma, en el cementerio Presbítero Maestro.
/ JOEL ALONZO
Por Diana Gonzales Obando

Una tarde sombría de Lima, con la correspondiente garúa de invierno, los editores de Pandemónium Editorial, Tania Huerta y Luis Bravo, llegaron a la tumba del tradicionista Ricardo Palma en el cementerio Presbítero Maestro, en Barrios Altos. No estaban solos. Vestidos de negro y con ‘outfits’ alineados con este monumental lugar, los acompañaban los integrantes de los clubes de lectura Tenebris Blog y Sociedad Insomne, lectores siempre en búsqueda de narrativas fantásticas, historias de horror y sobrenaturales. Somos estuvo con ellos.

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