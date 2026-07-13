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Nos encontramos en el lado norte, a la altura de la puerta 4 del Presbítero Maestro. La guía nos indica que hay varios escritores en este cementerio, como Ciro Alegría, Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui y Manuel González Prada. Los hijos de Palma, Clemente y Angélica, también lo acompañan en otras ubicaciones.

La ocasión era especial. Visitamos al célebre tradicionista peruano a propósito de la publicación de las “Tradiciones macabras de Ricardo Palma”, una colección con cuatro tomos de los reconocidos relatos del escritor, pero seleccionados y estudiados con una nueva lectura: “Como editorial especializada en la narrativa fantástica, quisimos ver ese lado de Ricardo Palma, el lado fantástico. Él tiene tradiciones históricas con anécdotas de la vida real en su momento; en cambio, estas tradiciones divididas en cuatro libros hablan de espectros, del diablo, de brujería, de situaciones paranormales y de la investigación criminal de la época”, nos explica Tania Huerta de Pandemónium Editorial, responsable de la publicación.

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Estamos hablando del mismo escritor, el clásico señor de bigotes y lentes redondos, así como de las mismas tradiciones difundidas, solo que reunidas con otra perspectiva: “Quisimos sorprender y redescubrirlo. Todos saben de las tradiciones peruanas, pero no siempre se conocen las que son fantásticas”, refiere Luis Bravo. La editorial está pensando en las nuevas generaciones de lectores bombardeados de imágenes y exceso de información, con menos capacidad de retención y una solemne afición a las pantallas de los celulares. Tania Huerta nos comenta que muchos jóvenes ven a Palma como un escritor aburrido; sin embargo, llevarlos hacia el terreno de lo paranormal o lo demoníaco generará curiosidad y descubrirán que no era lo que ellos pensaban.

Para Lessy Galván de Tenebris Blog, esta publicación la entusiasma como lectora, pues siempre busca el lado tenebroso de los autores: “Este rescate le da otra mirada al clásico peruano. Hay una cosmogonía interesante de personajes como el diablo, los fantasmas y los espectros que rondaban los cementerios y los callejones. Se ha perdido este tipo de cuentos muy tradicionalistas”. Por su lado, Diego Alva, líder del club Sociedad Insomne, sostiene que Palma “no se propone asustar o introducir elementos terroríficos que causen algún tipo de angustia, sino retratar la mente de una época a través de apariciones, brujería, maldiciones. Es una manera de rescatar una época y de resistir”.

Los visitantes leyeron algunas tradiciones de Ricardo Palma en el cementerio Presbítero Maestro. / JOEL ALONZO

Demonios con estilo

Los cuatro libros son “Palma transgresor: tradiciones de mentes criminales”, con tradiciones sobre violencia, delitos y pasiones; “Palma gótico: tradiciones de espantos”, donde los fantasmas y apariciones son las protagonistas; “Palma endiablado: tradiciones maléficas”, con el diablo y supersticiones asociadas al mundo andino bastante presentes; y “Palma embrujado: tradiciones fantásticas”, donde se reúnen relatos sobrenaturales de la pluma del escritor limeño.

Una de las portadas de la colección "Tradiciones Macabras de Ricardo Palma". Los cuatro libros son “Palma transgresor: tradiciones de mentes criminales”, “Palma gótico: tradiciones de espantos”, "Palma endiablado: tradiciones maléficas” y “Palma embrujado: tradiciones fantásticas”.

Se encontrarán las tradiciones más difundidas como “Don Dimas de la Tijereta”, “El porqué Fray Martín de Porres, santo limeño, ya no hace milagros” y “Los mosquitos de Santa Rosa”, a las que el saber popular puede referir fácilmente; y otras más rebuscadas o poco conocidas como “El robo de las calaveras”, “El encapuchado”, “Los duendes del Cuzco”, “La misa negra”, “Los brujos de Shulcahuanga” o el relato prehispánico “Palla-Huarcuna”. En el “Palma endiablado” no es que hayan demonios siniestros o sanguinarios, por ejemplo, pues Palma tiene su propio estilo y una característica de su pluma es precisamente el humor, aclaran los editores; pero sí se encontrará a diablos satíricos y hasta diablos andinos. “Está todo el universo demoníaco de Palma, así como en las tradiciones perversas y de mentes criminales, algunas más dramáticas y otras más graciosas”, añade Huerta.

La colección es el resultado del estudio y selección de la investigadora cusqueña Mayra Flores, PhD de la Universidad de Michigan. Este soporte académico le brinda un contexto histórico, científico y genera nuevas ideas a partir de la literatura fantástica considerada muchas veces como poco seria, a diferencia de la realista. Es un propósito de la editorial continuar investigando al autor, plantear una tesis alrededor de su obra, releerlo en nuestro tiempo y no dejarlo morir en el olvido como ha sucedido antes con otros escritores, algunos de ellos quizá enterrados en este camposanto sin que nadie los visite. //