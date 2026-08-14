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Resumen

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Casi 400 personas asistieron al evento central del Corona Sunsets, que tuvo lugar en Maras el último 28 de julio. (Fotos: Backus)
Casi 400 personas asistieron al evento central del Corona Sunsets, que tuvo lugar en Maras el último 28 de julio. (Fotos: Backus)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Por la mañana, una clase de yoga con el bellísimo paisaje de montañas sepias y verdes y el cielo azul de fondo. Por la noche, una sesión de avistamiento de estrellas, con el firmamento abierto y limpio de toda contaminación lumínica. Así descritas, uno podría pensar que hablamos de algún retiro espiritual. Pero no se trata de eso. O por lo menos no exactamente. Son más bien las previas de un festival de música que se celebró el último feriado largo de Fiestas Patrias en el imponente Valle Sagrado del Cusco. El Corona Sunsets —con varias ediciones celebradas en nuestro país y en distintos rincones del mundo— llegó hasta allá con una experiencia especial e inédita: tres días de actividades muy diversas que tuvieron al evento musical como plato de fondo.

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