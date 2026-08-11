La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó la identificación de más de 2.5 kilómetros de caminos prehispánicos, junto a posibles plataformas y terrazas, en el entorno de la muralla de Mandor, en las cercanías de la ciudadela de Machu Picchu luego de los trabajos preliminares de reconocimiento arqueológico en julio de 2026 dentro del parque arqueológico nacional.

Entre las evidencias registradas destaca un camino principal de al menos 1.2 kilómetros de longitud que presenta un trazado en zigzag. Las características constructivas de esta ruta son compatibles con las técnicas empleadas durante la época inca, aunque se requieren estudios adicionales para confirmar su filiación cronológica exacta.

El descubrimiento fue logrado por un equipo en las inmediaciones de Machu Picchu en Cusco. (Ministerio de Cultura)

Esto se logra gracias a convenio entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la DDC Cusco para desarrollar investigaciones especializadas y acciones de conservación para profundizar en el conocimiento del paisaje cultural de la zona, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1983.

El descubrimiento fue posible gracias al uso de la tecnología LiDAR, un sistema de teledetección que emite pulsos de láser desde el aire para generar mapas tridimensionales del terreno. Esta herramienta permite detectar estructuras arqueológicas que permanecen ocultas bajo la densa cobertura vegetal y la accidentada geografía de la ceja de selva.

Maritza Rosa Candia, directora ejecutiva de la DDC Cusco, destacó que la incorporación de estas tecnologías avanzadas permite orientar con mayor precisión las futuras intervenciones en el territorio de Machu Picchu. Asimismo, señaló que los resultados ayudan a comprender mejor la organización territorial y los antiguos sistemas de acceso vinculados a la llaqta.

Por su parte, el profesor Mariusz Ziółkowski, director del centro polaco, resaltó la importancia de la colaboración internacional para identificar nuevas evidencias en el entorno del sitio arqueológico. Ambos funcionarios coincidieron en que estos hallazgos fortalecen las acciones de investigación, protección y difusión del patrimonio cultural peruano.

Datos técnicos del hallazgo en la muralla de Mandor en Machu Picchu

El equipo de investigación estuvo dirigido por el doctor Jan Kłaput, con el liderazgo técnico de Bartłomiej Ćmielewski en la aplicación de teledetección. También participaron el arqueólogo Jeff Rocky Contreras Soto y el doctor Paweł Dąbek, bajo la supervisión de campo de Nino del Solar Velarde, responsable de investigaciones de la DDC.

El descubrimiento fue logrado por un equipo en las inmediaciones de Machu Picchu en Cusco. (Ministerio de Cultura)

Tras la identificación de las rutas, la DDC Cusco dispuso el inicio de investigaciones arqueológicas focalizadas que incluirán labores de prospección y registro en campo. Estos trabajos determinarán la cronología, funcionalidad y estado de conservación de las estructuras identificadas para evaluar futuras acciones de protección y puesta en valor.