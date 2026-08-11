El descubrimiento fue logrado por un equipo en las inmediaciones de Machu Picchu en Cusco. (Ministerio de Cultura)
El descubrimiento fue logrado por un equipo en las inmediaciones de Machu Picchu en Cusco. (Ministerio de Cultura)
Por Redacción EC

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó la identificación de más de 2.5 kilómetros de caminos prehispánicos, junto a posibles plataformas y terrazas, en el entorno de la muralla de Mandor, en las cercanías de la ciudadela de Machu Picchu luego de los trabajos preliminares de reconocimiento arqueológico en julio de 2026 dentro del parque arqueológico nacional.