El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) evalúa una nueva alternativa para facilitar el acceso de los visitantes a Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más importantes del Perú, con el objetivo de reducir la congestión y hacer más fluido el traslado de los turistas durante las próximas temporadas. La propuesta forma parte de un conjunto de medidas para mejorar la experiencia en Cusco y fortalecer su actividad turística para miles de visitantes. Además, la iniciativa se suma a otros planes que buscan ampliar las opciones para conocer la región, mejorar su conectividad y generar mayores oportunidades en distintos sectores para las comunidades vinculadas al turismo. Conoce cuál es el nuevo acceso que se analiza para llegar a Machu Picchu y qué otros proyectos impulsa el Mincetur en la región.

¿QUÉ NUEVO ACCESO A MACHU PICCHU PROPONE EL MINCETUR?

El Mincetur estudia utilizar la estación ferroviaria de Pachar como un punto alternativo para los turistas con destino Machu Picchu. La infraestructura está en el Valle Sagrado, cerca de Ollantaytambo, y podría distribuir mejor el flujo de visitantes. La propuesta busca reducir la presión en las carreteras y ordenar el recorrido hacia uno de los lugares más visitados del país.

Estación ferroviaria de Pachar. | Foto: Cusco Airport Transport

¿POR QUÉ SE PLANTEA USAR LA ESTACIÓN DE PACHAR?

La iniciativa responde a la búsqueda de nuevas opciones para movilizar a los viajeros dentro de Cusco y mejorar su experiencia. Según explicó el titular del sector, Rogers Valencia, el Mincetur coordina con instituciones públicas y autoridades regionales y locales para desarrollar alternativas que permitan descongestionar determinadas rutas. Pachar aparece así como una posibilidad todavía en evaluación.

¿QUÉ CAMBIOS SE BUSCAN CON ESTA PROPUESTA?

Además de facilitar el desplazamiento hacia Machu Picchu, la propuesta forma parte de una estrategia para diversificar la actividad turística en Cusco. La intención es generar recorridos más eficientes y ampliar las opciones para quienes visitan la región. Estas acciones buscan que el crecimiento del turismo tenga efectos positivos en la economía local y fortalezca los servicios turísticos.

Machu Picchu. (Foto: Andina)

¿QUÉ PROYECTO SE IMPULSA PARA CHOQUEQUIRAO?

El Mincetur también destacó los avances del Proyecto Turístico Choquequirao, desarrollado junto con ProInversión. La iniciativa contempla construir teleféricos, mejorar los accesos vehiculares y habilitar rutas para caminatas, con el propósito de facilitar la llegada de turistas. De concretarse, el proyecto permitiría aumentar las visitas y abrir nuevas oportunidades de trabajo e inversión para las poblaciones relacionadas con este circuito, según informa Infobae.

¿CON QUIÉNES COORDINA EL MINCETUR ESTAS MEDIDAS?

Durante su agenda en Cusco, Valencia dialogó con autoridades como los alcaldes provinciales Luis Pantoja y Alex Curi, además de Guido Figueroa, presidente de la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención. También participó en reuniones con gremios turísticos en la Cámara de Comercio de Cusco, donde se revisaron las necesidades del sector, sus dificultades y propuestas destinadas a mejorar la competitividad del destino.

El objetivo general es articular esfuerzos entre autoridades, empresas y comunidades para consolidar una oferta turística más amplia, mejorar la conectividad y aprovechar mejor el potencial de Cusco como destino nacional e internacional a futuro.

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