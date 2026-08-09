Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina
Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina
Por José Templo

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) evalúa una nueva alternativa para facilitar el acceso de los visitantes a Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más importantes del Perú, con el objetivo de reducir la congestión y hacer más fluido el traslado de los turistas durante las próximas temporadas. La propuesta forma parte de un conjunto de medidas para mejorar la experiencia en Cusco y fortalecer su actividad turística para miles de visitantes. Además, la iniciativa se suma a otros planes que buscan ampliar las opciones para conocer la región, mejorar su conectividad y generar mayores oportunidades en distintos sectores para las comunidades vinculadas al turismo. Conoce cuál es el nuevo acceso que se analiza para llegar a Machu Picchu y qué otros proyectos impulsa el Mincetur en la región.

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