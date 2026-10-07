Por Redacción EC

El rubro dedicado al cuidado de niños y a la asistencia personal ha ganado mayor relevancia en Estados Unidos, una situación que también se refleja en las condiciones económicas de quienes trabajan como niñeras y cuidadores. La necesidad de contar con personas que brinden atención especializada y personalizada ha aumentado en los últimos años, tanto dentro de los hogares como en otros espacios donde se requieren este tipo de servicios. Este escenario ha generado mejores posibilidades de ingresos para quienes se desempeñan en estas labores. Por ello, resulta interesante conocer cuánto pueden llegar a recibir los trabajadores de este sector y cuáles son las ciudades o estados donde existen mayores oportunidades para obtener una remuneración más atractiva.