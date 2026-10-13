El Estadio Municipal de Chancay será sede de la XII Feria del Chancho al Palo, que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre | Foto: Difusión
El Estadio Municipal de Chancay será sede de la XII Feria del Chancho al Palo, que se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La XII edición de la Feria del Chancho al Palo, un evento al que puedes asistir en compañía de toda tu familia, se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre en el Estadio Municipal de Chancay. Uno de los referentes turísticos de la provincia de Huaral, como lo es el Castillo de Chancay, estará presente en esa actividad.