La XII edición de la Feria del Chancho al Palo, un evento al que puedes asistir en compañía de toda tu familia, se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre en el Estadio Municipal de Chancay. Uno de los referentes turísticos de la provincia de Huaral, como lo es el Castillo de Chancay, estará presente en esa actividad.

Esta participación representa una oportunidad para seguir promoviendo los atractivos turísticos de Chancay y fortalecer la conexión entre la riqueza cultural del castillo y las tradiciones gastronómicas que distinguen a Huaral como un importante destino para visitantes nacionales y extranjeros.

Durante esta importante feria, el Castillo de Chancay presentará su propuesta turística al público, invitando a las familias, viajeros y amantes de las experiencias culturales a descubrir un espacio donde la historia, la arquitectura medieval y el entretenimiento se unen para ofrecer una experiencia inolvidable.

“La Feria del Chancho al Palo es una excelente oportunidad para mostrar que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer. Desde el Castillo de Chancay, creemos en el enorme potencial de nuestra riqueza gastronómica, turística y cultural, y en la importancia de trabajar de manera conjunta con los empresarios y emprendedores locales para consolidar a Huaral y Chancay como destinos cada vez más atractivos para los visitantes”, señaló Andrea Barreto, directora de Administración y Finanzas del Castillo de Chancay.

La Feria del Chancho al Palo se ha consolidado como una celebración emblemática de la identidad gastronómica de Huaral, convocando cada año a productores, emprendedores y visitantes en torno a uno de los platos más representativos de la cocina local.

Durante los tres días de feria, el Castillo de Chancay contará con un stand especial donde los visitantes podrán disfrutar de concursos, sorpresas, regalos y premios. Además, sus emblemáticos personajes estarán presentes para compartir momentos llenos de magia, alegría y entretenimiento con grandes y chicos.

Cabe mencionar que la XII edición del Festival del Chancho al Palo contará con una variada agenda de espectáculos musicales para complementar la experiencia gastronómica. Entre los artistas y agrupaciones confirmados se encuentran Armonía 10, Evelyn Palomino, Sensación Tropical y Los Rebeldes de la Cumbia, quienes pondrán ritmo y alegría a esta celebración, que culminará con un gran cierre musical.

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