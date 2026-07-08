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Resumen

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El chancho al palo es uno de los platos más buscados de los fines de semana, aquí te contamos dónde puedes ir a comer.
El chancho al palo es uno de los platos más buscados de los fines de semana, aquí te contamos dónde puedes ir a comer.
/ Cortesía Las Dalias
Por Alejandra Garboza

Hablar de Huaral es hablar de chancho al palo. La técnica de cocción lenta al fuego, la piel crocante y la carne jugosa han convertido a este plato en el mayor símbolo gastronómico de la provincia y en el principal motivo por el que cientos de visitantes llegan cada fin de semana. Aunque la receta mantiene su esencia, cada restaurante le imprime un sello propio que vale la pena descubrir, estos son los restaurantes que podrás visitar:

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