Hablar de Huaral es hablar de chancho al palo. La técnica de cocción lenta al fuego, la piel crocante y la carne jugosa han convertido a este plato en el mayor símbolo gastronómico de la provincia y en el principal motivo por el que cientos de visitantes llegan cada fin de semana. Aunque la receta mantiene su esencia, cada restaurante le imprime un sello propio que vale la pena descubrir, estos son los restaurantes que podrás visitar:

Restaurante Las Dalias

Dirección: Calle Las Dalias 370

Las Dalias es uno de los referentes en Huaral, donde el chef Salvador López ha apostado por innovar sin perder la tradición. Además del clásico chancho al palo, el restaurante ofrece una versión preparada con naranja, una fruta emblemática de Huaral que aporta un delicado toque cítrico a la carne. Ambos platos tienen un precio de S/55. La carta también incluye especialidades como causa de pollo, pato en ají y chicharrón de cuy.

El Rancho de Robertín

Dirección: Carretera Huaral - Retes

Desde 1972, el restaurante campestre El Rancho de Robertín ofrece a sus comensales una serie de platos criollos como: chaufa de chancho al palo, lomo saltado, carapulcra, entre otros. Pero su plato estrella es el Chancho al Palo, que se hizo popular cuando Robertín Ramírez, el creador del restaurante, lo presentó en Mistura, tal fue la popularidad de este plato que llegó hasta la Casa Blanca. Entonces, si buscas darte una escapada, puedes visitar el restaurante que además tiene un espacio recreativo con juegos para toda la familia. El plato estrella tiene un costo de 50 soles aproximadamente. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Warmy de Pepe y Laura

Dirección: Fundo García Alonso

El restaurante Warmy, es un restaurante familiar, Pepe y Laura están a cargo de la cocina desde sus inicios. Al igual que otros restaurantes huaralinos, Warmy ha llevado el plato bandera huaralina a ser reconocido en diferentes oportunidades, como lo fue en su momento en Mistura. El plato de chancho al palo tiene un costo de 55 soles y también hay otros platos como el cuy en diferentes presentaciones, el conejo, los camarones y otros platos criollos.

La Huaca Escondida

Dirección: Carretera Huaral-Lima, al costado del grifo Repsol

Ubicado a la entrada de Huaral, este restaurante se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de la gastronomía tradicional de la provincia en un entorno rodeado de naturaleza. Su plato estrella es el chancho al palo, servido con la clásica carapulcra huaralina, aunque su carta también incluye otras especialidades que han conquistado a los comensales, como el pato en ají, considerado uno de los más pedidos de la casa o el lomo saltado, otro infaltable en la mesa de los comensales.

El Fogón

Dirección: Av. Victoria s/n km1 camino a Retes ( prol. los Geranios)

El Fogón es otro restaurante muy recomendado en Huaral, el plato estrella es el chacho al palo, que además es servido con la carapulcra característica de la provincia. Pero también tiene otros platillos como el chancho al cilindro, pato en ají, picante de camarones, entre otros. En este restaurante hay dos tamaños de plato de chancho al palo de 35 soles y 55 soles.