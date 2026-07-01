Un detalle distinto se luce en la tradicional fachada de la Antigua Taberna Queirolo, en Pueblo Libre. El Escudo Azul de la Unesco, un emblema internacional, está coronando una de sus puertas de la avenida San Martín, en la esquina de siempre con la avenida Manuel Vivanco, hasta donde turistas y limeños de buen comer y beber llegan a diario por su jugoso cau cau, un antojo de tacu tacu o sus infaltables butifarras con café. Este escudo emblemático acredita su valor patrimonial y refuerza su protección frente a conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones que pondrían en riesgo su integridad.

/ Antigua Taberna Queirolo

Se trata de un homenaje al pasado que se mantiene de pie, a esos pisos y techos de madera que albergan historias secretas y anécdotas desde hace casi 150 años. “Sentimos un orgullo inmenso, no solo por lo que representa este reconocimiento para nuestra casa, sino al saber que ese legado construido con sacrificio y pasión sigue vivo y es valorado por todas las personas que vienen a visitarnos”, refiere Santiago Queirolo Targarona, gerente general de Santiago Queirolo y descendiente —como evidencian su nombre y apellido— de los inmigrantes genoveses que fundaron este negocio: “Es una distinción a una taberna, a un bar tan antiguo de Lima, de los pocos que están quedando en pie”.

/ Antigua Taberna Queirolo

Este destino histórico y gastronómico de la ciudad ofrece una carta con herencia. Platos antiguos como el estofado de lengua, su patita en fiambre o sus clásicos chilcanos con pisco Queirolo son parte de la celebración. Desde su fundación en 1880 por don Santiago Queirolo Raggio, esta típica pulpería de la época (en la que se vendían abarrotes, vinos y conservas) se mantiene intacta y exhibe en perfecto estado uno de los primeros teléfonos que tuvo el Perú, un fonógrafo y una antigua caja registradora, así como la atmósfera perfecta para brindar con pisco sour. ¡Salud por la taberna! //

Además… Orgullo de comer Antigua Taberna Queirolo (IG: @antiguatabernaqueirolo) ha sido escenario de encuentros, celebraciones y tradiciones que forman parte de la memoria de generaciones de limeños. La encuentras en la Av. San Martín 1090, Pueblo Libre. Busca sus platos emblemáticos y opciones como el trío de sánguches de jamón de la casa, chicharrón de cerdo y pejerrey arrebozado.