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Un detalle distinto se luce en la tradicional fachada de la Antigua Taberna Queirolo, en Pueblo Libre. El Escudo Azul de la Unesco, un emblema internacional, está coronando una de sus puertas de la avenida San Martín, en la esquina de siempre con la avenida Manuel Vivanco, hasta donde turistas y limeños de buen comer y beber llegan a diario por su jugoso cau cau, un antojo de tacu tacu o sus infaltables butifarras con café. Este escudo emblemático acredita su valor patrimonial y refuerza su protección frente a conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones que pondrían en riesgo su integridad.