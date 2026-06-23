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(Fotos: Archivo GEC y Facebook)
(Fotos: Archivo GEC y Facebook)
Por Melvyn Arce Ruiz

La tradición, el buen beber y ese espíritu de tertulia inagotable que caracteriza a la identidad limeña se dan cita en una de las categorías más nostálgicas de nuestra gastronomía. Las tabernas, lejos de ser solo un espacio de consumo, son auténticos refugios donde el tiempo parece detenerse. En sus mesas se tejen historias y en los Premios Somos las celebramos.

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