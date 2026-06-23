La tradición, el buen beber y ese espíritu de tertulia inagotable que caracteriza a la identidad limeña se dan cita en una de las categorías más nostálgicas de nuestra gastronomía. Las tabernas, lejos de ser solo un espacio de consumo, son auténticos refugios donde el tiempo parece detenerse. En sus mesas se tejen historias y en los Premios Somos las celebramos.

En los últimos años, la oferta de tabernas en el Perú ha vivido un fascinante renacimiento. Mientras los bastiones históricos y centenarios custodian sus recetas, una nueva generación de propuestas contemporáneas ha sabido refrescar el concepto sin perder el respeto por el mostrador original.

A las puertas de la cuarta edición de los premios gastronómicos del diario “El Comercio”, te invitamos a repasar la lista de los establecimientos nominados y votar por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor taberna de los Premios Somos 2026:

Antigua Taberna Queirolo

Dirección: Av San Martín 1090, Pueblo Libre.

Bruto

Dirección: Alcanfores 195-199, Miraflores.

Cumpa Taberna Criolla

Dirección: Jr. Leoncio Prado 498, Surquillo.

El Bodegón

Dirección: Calle Tarapacá 197, Miraflores/ Av. Carlos Villarán 500. Dentro del Centro Comercial Santa Catalina, La Victoria.

Ignacio Taberna Criolla

Dirección: Rosendo Vidaurre 485, Barranco.

Isolina Taberna Criolla

Dirección: Av. Prolongación San Martín 101, Barranco/ Av. El Polo 605, Surco.

Juanito de Barranco

Dirección: Av. Almirante Miguel Grau 270, Barranco.

La Botica Taberna

Dirección: Av. Petit Thouars 3910, San Isidro.

La Perlita

Dirección: Jirón Domeyer 140, Barranco.

Victoriano

Dirección: Parque Unión Panamericana 221, Urb. Balconcillo, La Victoria.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.