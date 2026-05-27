La espera terminó: desde este 27 de mayo ya están abiertas las votaciones de los Premios Somos 2026, la gala de “El Comercio” que reconoce a los protagonistas de la gastronomía peruana. Como en sus ediciones anteriores, serán los lectores quienes tendrán la tarea de elegir a sus favoritos a través de la plataforma digital habilitada en nuestra página web.

En esta cuarta edición, los premios contarán con 37 categorías principales que buscan reconocer desde restaurantes clásicos hasta nuevas propuestas. El público podrá votar por sus favoritos en los distintos rubros y, posteriormente, los ganadores serán anunciados en una ceremonia que volverá a realizarse en el Museo Pedro de Osma, en el distrito de Barranco.

La participación de los lectores continúa siendo uno de los pilares del certamen. En la edición 2025, más de 52 mil personas emitieron sus votos, consolidando a los Premios Somos como uno de los principales espacios de reconocimiento gastronómico impulsados por la audiencia.

Este año también se mantendrá la participación de un jurado especial integrado por periodistas especializados, creadoras de contenido y otras figuras vinculadas al sector gastronómico. Ellas tendrán la responsabilidad de evaluar categorías específicas, como Mejor nuevo restaurante, además de reconocimientos especiales como Cocinera del año, Cocinero del año y el Premio a la Trayectoria.

Las novedades del 2026

Entre las novedades de esta edición figura el regreso de la categoría mejor huarique. Asimismo, se incorpora el reconocimiento al mejor restaurante coreano y se suma el premio a la mejor cafetería de especialidad del Perú. También se presenta la categoría mejor restaurante peruano en el extranjero, destinada a destacar propuestas que difunden la cocina nacional fuera del país.

Los Premios Somos 2026 también introducirán cambios en la forma de reconocer a los creadores de contenido gastronómico. A partir de esta edición existirán dos categorías diferenciadas: una enfocada en quienes comparten recomendaciones y descubrimientos gastronómicos, y otra orientada a quienes generan contenido educativo mediante recetas. Además, categorías como mejor pollería y mejor chifa ampliarán su lista de nominados a 15 opciones.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026. Además, no será necesario ser suscriptor de El Comercio para participar ni marcar todas las categorías para que el voto sea considerado válido.

Lista completa de nominados

Estos son los nominados en las 37 categorías de los Premios Somos 2026:

Mejor panadería

Delifrance

El Pan de la Chola

La Mansión del Pan

La Negra

La P’tite France

La Panadería del Country

La Panetteria

Masa Salvaje

Oh-Jalá

Pan Atelier

Panadería Carmelitas

Panadería Cultivo

Panea

Rovegno

Talltu

Mejor pastelería

Alanya

De Astrid

Fausta

María Almenara

Mariáte

Napoléon Haute Pâtisserie

Pregón de las Once

Sienna Bakery

The Gay Baker

Yogashi Patisserie

Mejor cafetería

Amarena

Demo

Entre Migas

Intro Café Bar

La Caffetteria di Lonato

La Cristina

Lila Dasso

Lucio Caffè

Pan Sal Aire

San Antonio

Mejor cafetería de especialidad del Perú

Artidoro Rodríguez Café (Lima)

Ciclos Café (Lima)

Cofaine (Lima)

D’Sala Caffè (Lima)

Elevaria Café & Tostaduría (Trujillo)

Florencia y Fortunata (Cusco)

Kafi Wasi (Arequipa)

Mama Quilla - Tostaduría (Pachacamac, Lima)

Masamama (Arequipa)

Monótono Coffee (Lima)

Neira Café Lab (Lima)

Origen Tostadores de Café (Lima)

Puku Puku (Lima, Cusco, Arequipa)

Punto Café (Lima)

Three Monkeys Coffee (Cusco)

Mejores pizzas

Amarcord

Calavera Pizzería

Flama

Indio Pizza

La Linterna

Masa Sobre Mesa

Partenope L’Autentica Pizza

Rossa Pizza Appassionata

Triciclo Obrador

Vecino Pizzas

Mejores hamburguesas

Big Boy

Boycott

Burgerboy

Café A Bistro

Fogo

Juicy Lucy

La Recontra

Mad Burger

Papacho’s

Señor Honey Burgers

Mejores sánguches

Asados Héctor

Barba Negra

El Chinito

La Lucha

La Preferida

Los Clásicos Sanguchería

Mercattino

Pandilla

Sanguchón Campesino

Zimmermann

Mejor espacio de comida saludable

Bloom Café

El Imperio Fit

Em Vegan Sweets

Essentia Café

Food & Fit

La Nevera Fit

La Sanahoria

Limaná

Raw Café

Rosa Pastel

Mejor restaurante de hotel en Lima

El Comedor (Hotel B)

Insumo (AC Hotel Lima)

Isidro Bistró Limeño (Hyatt)

Kimo (Iberostar)

La Locanda (Swissôtel)

La Vista (JW Marriott)

Maras (Westin)

Perroquet Restaurant (Country Club Lima Hotel)

Plural (Hotel Pullman)

Tragaluz (Belmond Miraflores Park)

Mejor restaurante campestre

Chaxras Eco Restaurante (Pachacamac)

Don Torcuato Restaurante (Pachacamac)

El Rancho de Robertín (Huaral)

Hacienda Las Leñas (Pachacamac)

La Gloria del Campo (Pachacamac)

La Granja Azul (Santa Clara)

La Hacienda Monterrico (La Molina)

Las Dalias Huaral (Huaral)

Sarcay Restaurante (Azpitia)

Warmy de Pepe y Laura Restaurante Huaral (Huaral)

Mejor heladería

Anacapri Gelateria Artigianale

Antica Gelateria del Corso

Blu: il gelato del barrio

Cafeladería 4D

Cremeria Toscana Perú

Gelateria di Troppo

Heladería Speciale

Helado de Lima

Kōun

La Fiorentina Gelateria

Mejor restaurante peruano en el extranjero

Amazo (Sao Paulo, Brasil)

Bolichera 21 (Ciudad de México, México)

Callao (La Haya, Países Bajos)

Causa / Amazonia (Washington D.C., Estados Unidos)

CVI.CHE 105 (Miami, Estados Unidos)

Jarana (Nueva Jersey, Estados Unidos)

Karai by Mitsuharu (Santiago de Chile, Chile)

La Mar (Miami, Estados Unidos)

Lima London (Londres, Reino Unido)

Llama Inn (Nueva York, Estados Unidos)

Maz (Tokio, Japón)

Piedra (Bogotá, Colombia)

Quispe (Madrid, España)

Tigre Morado (Buenos Aires, Argentina)

Yakumanka by Gastón Acurio (Barcelona, España)

Mejor restaurante de comida regional en Lima

Alegría Picantería Piurana

Don Fernando

El Aguajal

El Rocoto

El Tarwi

Fiesta Restaurant Gourmet

Huambra

La Estrellita del Sur

Pueblo Viejo Tradición Chiclayana

Restaurante Huancahuasi

Mejor restaurante de la región Amazónica

Blanquita (Iquitos)

Bosque Guardián Lodge (Tarapoto)

El Batán del Tayta (Chachapoyas)

El Encanto de la Selva (Tingo María)

Ikíitu (Iquitos)

Kotomono 647 (Tingo María)

⁠La Patarashca (Tarapoto)

El ⁠Tuyuyo (Pucallpa)

⁠⁠La Collpa (Tarapoto)

⁠⁠La Olla de Barro (Moyobamba)

Mejor restaurante en Ica

Chalana

El Batán

El Cóndor y la rosa

El Intipalka

Inti-Mar Paracas

La Estación

La Olla de Juanita

Lagunilla

Tambo de Tacama

Vaivén

Mejor restaurante en Lambayeque

900 Café Bar

Chifa China

Don Humberto

El Cántaro Restaurante Turístico

El Cerezo - Cocina Lambayecana

El Rincón del Pato

Fiesta Restaurante Gourmet Chiclayo

La Picantería del Mar

Picantería El Fantástico

Restaurant El Velero

Mejor restaurante en Arequipa

13 Monjas

Chicha

Cirqa

Grieta

Kao

La Benita de los Claustros

La Nueva Palomino

Laurita Cau Cau

Los Guisos Arequipeños

Los Leños Picantería

Mejor restaurante en Cusco

ALQA - El restaurante del Museo

Chicha

Cicciolina Restaurant

Cusqueñísima Picantería

El Huerto Restaurant

La Cusqueñita Tradicional Pikantería

Las Manos Cocina de Culto

Mauka

Mil

Oqre

Mejor escuela o facultad de cocina

Carrera de Cocina de Fundación Pachacútec

Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) - Gastronomía Peruana e Internacional

Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL

Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo PUCP

Instituto de Gastronomía y Gestión Culinaria (INTECI)

Instituto Gastronómico D’Gallia

Instituto SISE - Gastronomía

Le Cordon Bleu Perú

Universidad de San Martín de Porres (USMP) - Alta Cocina y Gastronomía

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria

Mejor bar

Bijou Bar (John Rojas)

Booze Bar (Gerson Arteaga)

El Bar Inglés del Country (Luiggy Arteaga)

Kero Lounge by Osaka (Jean Carlo Cárdenas)

Lady Bee (Alonso Palomino, Gabriela León y Alejandra León)

María Mezcal (Aaron Díaz)

Muna Craft Bar (Manuel Cigarróstegui)

Olé Bar (Otimio Cubas)

Sastrería Martínez (Diego Macedo)

Velvet (Joel Chirinos)

Mejor restaurante de comida marina

Almacén Cevichería

Barra Chalaca

El Mercado

La Capitana

La Mar

La Picantería

La Rosa Náutica

Navegante

Pescados Capitales

Piedra

Mejor restaurante de comida italiana

Anima e Cuore

La Cantina de Epicuro

Osteria Convivium

Papagiani

Pasta

Restaurante Sàlve Luigi

Rocco

Symposium

Troppo

Vincenzo Ristorante

Mejor taberna

Antigua Taberna Queirolo

Bruto

Cumpa Taberna Criolla

El Bodegón

Ignacio Taberna Criolla

Isolina Taberna Criolla

Juanito de Barranco

La Botica Taberna

La Perlita

Victoriano

Mejor restaurante nikkei

Costanera 700

Edo

Gaijin

Matsuei

Omatsu

Osaka

Ototo

Sala Omakase

Shizen

Tomo

Mejor restaurante de cocina contemporánea

Awicha

Clon

Contraste

Cosme

Menú

Picnic

Quipas

Siete

Verbena

Xoma

Mejor restaurante de cocinas del mundo

52MX (México)

Banh Mi (Sudeste asiático)

Dhaasu (India)

Donde Felipe (España)

El Budare Restaurante (Venezuela)

Ezzem (Medio Oriente)

Le Coq (Francia)

Ozu (Panasiático)

Viet (Vietnam)

Zerrano (España)

Mejor restaurante de comida criolla

Candelo Comida Popular

Chicho

El Bolivariano

El Huarique de los Cuchitos

El Rincón que no Conoces

El Señorío de Sulco

Huaca Pucllana Restaurante

Jolgorio Comedor Criollo

La Nacional

Panchita

Mejor pollería

Don Melchor

Don Tito

Gran Parrillada Timbó

Hilton

Kendall Brasa

Kumar y sus polluelos

La Leña

Las Canastas

Mediterráneo

Pardos Chicken

Pollizos

Primos Chicken Bar

Tinajas Chicken & Grill

Tori Polleria

Villa Chicken

Mejor chifa

Chifa Internacional

Chifa Mi Amigo

Chung Tong

Four Seas

Hakka

Hou Wha

Kion

Lung Fung

Madam Tusan

Master Kong

O-MEI

Shi-Nuá

Song Restaurante

Titi

Wong King

Mejor restaurante de carnes

Baco y Vaca

Carnal

El Charrúa

El Hornero

Fauna

La Carnicería de Tito

La Carreta

La Cuadra de Salvador

Osso

Sapiens

Mejor rooftop

27 Tapas

Amador

Ambra Rooftop Bar

Atmósfera Rooftop

Celeste Solar Bar

Nau Nikkei Rooftop

Palais Rooftop

Rooftop 128

Terraza Lima Club

Vista Corona

Mejor huarique

Al Toke Pez

Café Tostado

Canta Rana

Chanfainita de la tía Ceci

Chicharronería Jano Loo

El Palacio del Sancochado

El Rey de las Papas

Huerta Chinén

La Casa de Sa Xian

Lo+o

Mejor restaurante coreano

Arirang

Biwon Bistro

Casa Corea

Conamu

Gangnam Oppa

Han Kook Kwan

Kangnam Style Chicken

Nang Man

Nodaji

Seoul Garden - El Original

Mejor creador de contenido gastronómico (recomendaciones)

Ariana Bolo Arce (@arianaboloarce)

Cayetana Carrillo (@elzapallo.pe)

Diego Santos y Dani Domlop (@antojaddos)

Diego Ubierna (@orgastrotv)

Gabriel Mena (@elcholomenavb)

José Carlos Fuentes y Rocío Carrasco (@gulaentredos)

Kevin Cornejo y Lorena R. Madge (@los.buenos.points)

Luis López (@mirecetamagica)

Manu Rivera (@manuriverarios)

Valeria Freire y Alonso del Castillo (@the.foodie_club)

Mejor creador de contenido gastronómico (recetas)

Abel Cancho (@abelcaa)

Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@acomer.pe)

Juan Víctor Sicha Quispe (@juansichaquispe)

Julio César Ayca (@explorandosaborespe)

Khabir Tello (@khabir.tello)

Miguel Lozano y Francisco “Pancho” Flores (@wariqueando)

Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)

Rocío Oyanguren (@yomadrero)

Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)

Waldir Maqque (@waldir.maqque)

Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía

ALC News (Jimena Agois)

Así de simple (Sandra Plevisani, María Plevisani y Mari Calixtro)

Bareando (André Gallet)

Bruto TV (Arlette Eulert)

Cocinando Historias (Javier Ampuero)

Con sabor a Perú (Israel Laura)

Majo con Sabor (María José Vigil)

Nuestro mar, nuestra cocina (Luis Cordero)

Studio Cocina (Gabriel Calvo)

Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti)

Restaurante preferido del Club El Comercio

Al Asador

Baco y Vaca

Don Rosalino

Edo Sushi Bar

El Bolivariano

Embarcadero 41

José Antonio

La Baguette

La Cuadra de Salvador

Lala Restaurante

Mó Café

Restaurante Royal

Santo Pez

Segundo Muelle

Yunta