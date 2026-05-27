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La espera terminó: desde este 27 de mayo ya están abiertas las votaciones de los Premios Somos 2026, la gala de “El Comercio” que reconoce a los protagonistas de la gastronomía peruana. Como en sus ediciones anteriores, serán los lectores quienes tendrán la tarea de elegir a sus favoritos a través de la plataforma digital habilitada en nuestra página web.
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En esta cuarta edición, los premios contarán con 37 categorías principales que buscan reconocer desde restaurantes clásicos hasta nuevas propuestas. El público podrá votar por sus favoritos en los distintos rubros y, posteriormente, los ganadores serán anunciados en una ceremonia que volverá a realizarse en el Museo Pedro de Osma, en el distrito de Barranco.
La participación de los lectores continúa siendo uno de los pilares del certamen. En la edición 2025, más de 52 mil personas emitieron sus votos, consolidando a los Premios Somos como uno de los principales espacios de reconocimiento gastronómico impulsados por la audiencia.
Este año también se mantendrá la participación de un jurado especial integrado por periodistas especializados, creadoras de contenido y otras figuras vinculadas al sector gastronómico. Ellas tendrán la responsabilidad de evaluar categorías específicas, como Mejor nuevo restaurante, además de reconocimientos especiales como Cocinera del año, Cocinero del año y el Premio a la Trayectoria.
Las novedades del 2026
Entre las novedades de esta edición figura el regreso de la categoría mejor huarique. Asimismo, se incorpora el reconocimiento al mejor restaurante coreano y se suma el premio a la mejor cafetería de especialidad del Perú. También se presenta la categoría mejor restaurante peruano en el extranjero, destinada a destacar propuestas que difunden la cocina nacional fuera del país.
Los Premios Somos 2026 también introducirán cambios en la forma de reconocer a los creadores de contenido gastronómico. A partir de esta edición existirán dos categorías diferenciadas: una enfocada en quienes comparten recomendaciones y descubrimientos gastronómicos, y otra orientada a quienes generan contenido educativo mediante recetas. Además, categorías como mejor pollería y mejor chifa ampliarán su lista de nominados a 15 opciones.
¿Cómo y dónde votar?
Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026. Además, no será necesario ser suscriptor de El Comercio para participar ni marcar todas las categorías para que el voto sea considerado válido.
Lista completa de nominados
Estos son los nominados en las 37 categorías de los Premios Somos 2026:
- Mejor panadería
Delifrance
El Pan de la Chola
La Mansión del Pan
La Negra
La P’tite France
La Panadería del Country
La Panetteria
Masa Salvaje
Oh-Jalá
Pan Atelier
Panadería Carmelitas
Panadería Cultivo
Panea
Rovegno
Talltu
- Mejor pastelería
Alanya
De Astrid
Fausta
María Almenara
Mariáte
Napoléon Haute Pâtisserie
Pregón de las Once
Sienna Bakery
The Gay Baker
Yogashi Patisserie
- Mejor cafetería
Amarena
Demo
Entre Migas
Intro Café Bar
La Caffetteria di Lonato
La Cristina
Lila Dasso
Lucio Caffè
Pan Sal Aire
San Antonio
- Mejor cafetería de especialidad del Perú
Artidoro Rodríguez Café (Lima)
Ciclos Café (Lima)
Cofaine (Lima)
D’Sala Caffè (Lima)
Elevaria Café & Tostaduría (Trujillo)
Florencia y Fortunata (Cusco)
Kafi Wasi (Arequipa)
Mama Quilla - Tostaduría (Pachacamac, Lima)
Masamama (Arequipa)
Monótono Coffee (Lima)
Neira Café Lab (Lima)
Origen Tostadores de Café (Lima)
Puku Puku (Lima, Cusco, Arequipa)
Punto Café (Lima)
Three Monkeys Coffee (Cusco)
- Mejores pizzas
Amarcord
Calavera Pizzería
Flama
Indio Pizza
La Linterna
Masa Sobre Mesa
Partenope L’Autentica Pizza
Rossa Pizza Appassionata
Triciclo Obrador
Vecino Pizzas
- Mejores hamburguesas
Big Boy
Boycott
Burgerboy
Café A Bistro
Fogo
Juicy Lucy
La Recontra
Mad Burger
Papacho’s
Señor Honey Burgers
- Mejores sánguches
Asados Héctor
Barba Negra
El Chinito
La Lucha
La Preferida
Los Clásicos Sanguchería
Mercattino
Pandilla
Sanguchón Campesino
Zimmermann
- Mejor espacio de comida saludable
Bloom Café
El Imperio Fit
Em Vegan Sweets
Essentia Café
Food & Fit
La Nevera Fit
La Sanahoria
Limaná
Raw Café
Rosa Pastel
- Mejor restaurante de hotel en Lima
El Comedor (Hotel B)
Insumo (AC Hotel Lima)
Isidro Bistró Limeño (Hyatt)
Kimo (Iberostar)
La Locanda (Swissôtel)
La Vista (JW Marriott)
Maras (Westin)
Perroquet Restaurant (Country Club Lima Hotel)
Plural (Hotel Pullman)
Tragaluz (Belmond Miraflores Park)
- Mejor restaurante campestre
Chaxras Eco Restaurante (Pachacamac)
Don Torcuato Restaurante (Pachacamac)
El Rancho de Robertín (Huaral)
Hacienda Las Leñas (Pachacamac)
La Gloria del Campo (Pachacamac)
La Granja Azul (Santa Clara)
La Hacienda Monterrico (La Molina)
Las Dalias Huaral (Huaral)
Sarcay Restaurante (Azpitia)
Warmy de Pepe y Laura Restaurante Huaral (Huaral)
- Mejor heladería
Anacapri Gelateria Artigianale
Antica Gelateria del Corso
Blu: il gelato del barrio
Cafeladería 4D
Cremeria Toscana Perú
Gelateria di Troppo
Heladería Speciale
Helado de Lima
Kōun
La Fiorentina Gelateria
- Mejor restaurante peruano en el extranjero
Amazo (Sao Paulo, Brasil)
Bolichera 21 (Ciudad de México, México)
Callao (La Haya, Países Bajos)
Causa / Amazonia (Washington D.C., Estados Unidos)
CVI.CHE 105 (Miami, Estados Unidos)
Jarana (Nueva Jersey, Estados Unidos)
Karai by Mitsuharu (Santiago de Chile, Chile)
La Mar (Miami, Estados Unidos)
Lima London (Londres, Reino Unido)
Llama Inn (Nueva York, Estados Unidos)
Maz (Tokio, Japón)
Piedra (Bogotá, Colombia)
Quispe (Madrid, España)
Tigre Morado (Buenos Aires, Argentina)
Yakumanka by Gastón Acurio (Barcelona, España)
- Mejor restaurante de comida regional en Lima
Alegría Picantería Piurana
Don Fernando
El Aguajal
El Rocoto
El Tarwi
Fiesta Restaurant Gourmet
Huambra
La Estrellita del Sur
Pueblo Viejo Tradición Chiclayana
Restaurante Huancahuasi
- Mejor restaurante de la región Amazónica
Blanquita (Iquitos)
Bosque Guardián Lodge (Tarapoto)
El Batán del Tayta (Chachapoyas)
El Encanto de la Selva (Tingo María)
Ikíitu (Iquitos)
Kotomono 647 (Tingo María)
La Patarashca (Tarapoto)
El Tuyuyo (Pucallpa)
La Collpa (Tarapoto)
La Olla de Barro (Moyobamba)
- Mejor restaurante en Ica
Chalana
El Batán
El Cóndor y la rosa
El Intipalka
Inti-Mar Paracas
La Estación
La Olla de Juanita
Lagunilla
Tambo de Tacama
Vaivén
- Mejor restaurante en Lambayeque
900 Café Bar
Chifa China
Don Humberto
El Cántaro Restaurante Turístico
El Cerezo - Cocina Lambayecana
El Rincón del Pato
Fiesta Restaurante Gourmet Chiclayo
La Picantería del Mar
Picantería El Fantástico
Restaurant El Velero
- Mejor restaurante en Arequipa
13 Monjas
Chicha
Cirqa
Grieta
Kao
La Benita de los Claustros
La Nueva Palomino
Laurita Cau Cau
Los Guisos Arequipeños
Los Leños Picantería
- Mejor restaurante en Cusco
ALQA - El restaurante del Museo
Chicha
Cicciolina Restaurant
Cusqueñísima Picantería
El Huerto Restaurant
La Cusqueñita Tradicional Pikantería
Las Manos Cocina de Culto
Mauka
Mil
Oqre
- Mejor escuela o facultad de cocina
Carrera de Cocina de Fundación Pachacútec
Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) - Gastronomía Peruana e Internacional
Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL
Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo PUCP
Instituto de Gastronomía y Gestión Culinaria (INTECI)
Instituto Gastronómico D’Gallia
Instituto SISE - Gastronomía
Le Cordon Bleu Perú
Universidad de San Martín de Porres (USMP) - Alta Cocina y Gastronomía
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria
- Mejor bar
Bijou Bar (John Rojas)
Booze Bar (Gerson Arteaga)
El Bar Inglés del Country (Luiggy Arteaga)
Kero Lounge by Osaka (Jean Carlo Cárdenas)
Lady Bee (Alonso Palomino, Gabriela León y Alejandra León)
María Mezcal (Aaron Díaz)
Muna Craft Bar (Manuel Cigarróstegui)
Olé Bar (Otimio Cubas)
Sastrería Martínez (Diego Macedo)
Velvet (Joel Chirinos)
- Mejor restaurante de comida marina
Almacén Cevichería
Barra Chalaca
El Mercado
La Capitana
La Mar
La Picantería
La Rosa Náutica
Navegante
Pescados Capitales
Piedra
- Mejor restaurante de comida italiana
Anima e Cuore
La Cantina de Epicuro
Osteria Convivium
Papagiani
Pasta
Restaurante Sàlve Luigi
Rocco
Symposium
Troppo
Vincenzo Ristorante
- Mejor taberna
Antigua Taberna Queirolo
Bruto
Cumpa Taberna Criolla
El Bodegón
Ignacio Taberna Criolla
Isolina Taberna Criolla
Juanito de Barranco
La Botica Taberna
La Perlita
Victoriano
- Mejor restaurante nikkei
Costanera 700
Edo
Gaijin
Matsuei
Omatsu
Osaka
Ototo
Sala Omakase
Shizen
Tomo
- Mejor restaurante de cocina contemporánea
Awicha
Clon
Contraste
Cosme
Menú
Picnic
Quipas
Siete
Verbena
Xoma
- Mejor restaurante de cocinas del mundo
52MX (México)
Banh Mi (Sudeste asiático)
Dhaasu (India)
Donde Felipe (España)
El Budare Restaurante (Venezuela)
Ezzem (Medio Oriente)
Le Coq (Francia)
Ozu (Panasiático)
Viet (Vietnam)
Zerrano (España)
- Mejor restaurante de comida criolla
Candelo Comida Popular
Chicho
El Bolivariano
El Huarique de los Cuchitos
El Rincón que no Conoces
El Señorío de Sulco
Huaca Pucllana Restaurante
Jolgorio Comedor Criollo
La Nacional
Panchita
- Mejor pollería
Don Melchor
Don Tito
Gran Parrillada Timbó
Hilton
Kendall Brasa
Kumar y sus polluelos
La Leña
Las Canastas
Mediterráneo
Pardos Chicken
Pollizos
Primos Chicken Bar
Tinajas Chicken & Grill
Tori Polleria
Villa Chicken
- Mejor chifa
Chifa Internacional
Chifa Mi Amigo
Chung Tong
Four Seas
Hakka
Hou Wha
Kion
Lung Fung
Madam Tusan
Master Kong
O-MEI
Shi-Nuá
Song Restaurante
Titi
Wong King
- Mejor restaurante de carnes
Baco y Vaca
Carnal
El Charrúa
El Hornero
Fauna
La Carnicería de Tito
La Carreta
La Cuadra de Salvador
Osso
Sapiens
- Mejor rooftop
27 Tapas
Amador
Ambra Rooftop Bar
Atmósfera Rooftop
Celeste Solar Bar
Nau Nikkei Rooftop
Palais Rooftop
Rooftop 128
Terraza Lima Club
Vista Corona
- Mejor huarique
Al Toke Pez
Café Tostado
Canta Rana
Chanfainita de la tía Ceci
Chicharronería Jano Loo
El Palacio del Sancochado
El Rey de las Papas
Huerta Chinén
La Casa de Sa Xian
Lo+o
- Mejor restaurante coreano
Arirang
Biwon Bistro
Casa Corea
Conamu
Gangnam Oppa
Han Kook Kwan
Kangnam Style Chicken
Nang Man
Nodaji
Seoul Garden - El Original
- Mejor creador de contenido gastronómico (recomendaciones)
Ariana Bolo Arce (@arianaboloarce)
Cayetana Carrillo (@elzapallo.pe)
Diego Santos y Dani Domlop (@antojaddos)
Diego Ubierna (@orgastrotv)
Gabriel Mena (@elcholomenavb)
José Carlos Fuentes y Rocío Carrasco (@gulaentredos)
Kevin Cornejo y Lorena R. Madge (@los.buenos.points)
Luis López (@mirecetamagica)
Manu Rivera (@manuriverarios)
Valeria Freire y Alonso del Castillo (@the.foodie_club)
- Mejor creador de contenido gastronómico (recetas)
Abel Cancho (@abelcaa)
Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@acomer.pe)
Juan Víctor Sicha Quispe (@juansichaquispe)
Julio César Ayca (@explorandosaborespe)
Khabir Tello (@khabir.tello)
Miguel Lozano y Francisco “Pancho” Flores (@wariqueando)
Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)
Rocío Oyanguren (@yomadrero)
Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)
Waldir Maqque (@waldir.maqque)
- Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía
ALC News (Jimena Agois)
Así de simple (Sandra Plevisani, María Plevisani y Mari Calixtro)
Bareando (André Gallet)
Bruto TV (Arlette Eulert)
Cocinando Historias (Javier Ampuero)
Con sabor a Perú (Israel Laura)
Majo con Sabor (María José Vigil)
Nuestro mar, nuestra cocina (Luis Cordero)
Studio Cocina (Gabriel Calvo)
Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti)
- Restaurante preferido del Club El Comercio
Al Asador
Baco y Vaca
Don Rosalino
Edo Sushi Bar
El Bolivariano
Embarcadero 41
José Antonio
La Baguette
La Cuadra de Salvador
Lala Restaurante
Mó Café
Restaurante Royal
Santo Pez
Segundo Muelle
Yunta
Desde su creación en 2023, los Premios Somos replican el modelo de votación masiva implementado hace dos décadas por los Premios Luces. Los nominados representan los trabajos más destacados del último año. En 2025, además, el certamen fue reconocido por WAN-IFRA como el mejor proyecto de engagement de audiencias del mundo, tras una campaña que registró un incremento de 271% en el tráfico hacia la página de votación, más de 51 mil nuevos registros y un aumento de 200% en el tiempo de lectura de los contenidos relacionados.
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