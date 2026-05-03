Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Giancarlo Ávila
Por Alejandra Garboza

La nueva sede de la cafetería Ancestral abrió sus puertas en una histórica casona del Jr. Azángaro. Tras un año de restauración y bastante esfuerzo, el espacio busca convertirse en un punto de encuentro entre la memoria limeña y una propuesta gastronómica. Pero antes de convertirse en una cafetería, la casona del Jr. Azángaro 260 ya tenía varias vidas encima. Sus paredes habían sobrevivido a terremotos, reformas y décadas de abandono en pleno Centro Histórico de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.