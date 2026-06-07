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Antonio Esteves, conocido como Mr. Muchik (@mr.muchik), ganó la competencia World Class Perú. Participaron creadores de Lima, Cusco y Trujillo.
Antonio Esteves, conocido como Mr. Muchik (@mr.muchik), ganó la competencia World Class Perú. Participaron creadores de Lima, Cusco y Trujillo.
/ Lalo Rondon
Por Diana Gonzales Obando

La jornada duró cerca de 15 horas, con una serie de retos intensos y la velocidad a tope, como al tener que preparar cinco cócteles en seis minutos. En World Class (@worldclass), la competencia de coctelería más prestigiosa del mundo impulsada por Diageo, el bartender debe lucirse, ser veloz, evidenciar maestría en las técnicas, desarrollar un concepto elocuente en la presentación de la copa y maravillar al jurado. Aquí la innovación y la visión sobre el futuro de la coctelería son valiosos, y en ese sentido, Antonio Esteves (Pacasmayo, 1990) logró destacar en la edición nacional el último 24 de mayo y será quien nos represente en Escocia, país elegido para la final donde se medirá con otros talentos del globo.

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