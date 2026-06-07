La jornada duró cerca de 15 horas, con una serie de retos intensos y la velocidad a tope, como al tener que preparar cinco cócteles en seis minutos. En World Class (@worldclass), la competencia de coctelería más prestigiosa del mundo impulsada por Diageo, el bartender debe lucirse, ser veloz, evidenciar maestría en las técnicas, desarrollar un concepto elocuente en la presentación de la copa y maravillar al jurado. Aquí la innovación y la visión sobre el futuro de la coctelería son valiosos, y en ese sentido, Antonio Esteves (Pacasmayo, 1990) logró destacar en la edición nacional el último 24 de mayo y será quien nos represente en Escocia, país elegido para la final donde se medirá con otros talentos del globo.

/ Lalo Rondon

Lo llamamos a Trujillo, donde reside hace quince años y lidera la barra de El Trasgu: “Escocia es un reto y una oportunidad para demostrar cómo la coctelería en el Perú ha ido creciendo, así como en provincias. Obviamente, el talento tiene mucho que ver con el desarrollo gastronómico y, en este caso, de la coctelería que ha pasado a otro nivel. Es la primera vez en la historia que en provincia también se gana un World Class Perú, ahora un representante de la ciudad de Trujillo puede demostrar lo que venimos haciendo en esta ciudad y en La Libertad”, nos dice el bartender norteño.

Antonio nos comenta que ya comenzó a prepararse en las técnicas de cara a la reñida competencia. “Estoy practicando métodos de saborización que todavía no se usan en la coctelería, quiero que el mundo sepa de técnicas que quizás no vemos a nuestro alrededor, pero las podemos aplicar. Me gustaría contar más de qué se trata, pero voy a guardarlo bajo siete llaves. Eso sí, sacaré la esencia de los insumos más emblemáticos del Perú”, comenta. Su objetivo es transmitir en una copa qué representa nuestro país.

Creador de sabores

Esteves se piensa como una persona que no termina de aprender, un investigador, que se detiene en los insumos revalorando los propios para darlos a conocer en el rubro y otros escenarios. Así lo está haciendo con la chicha de jora, por ejemplo. Esta bebida tradicional ha sido infravalorada por muchos años y se está perdiendo. En La Libertad no es diferente, por lo que el barman ha desarrollado recientemente un vermut de chicha de jora con botánicos como el ajenjo, muña de Huamachuco, ají mochero y productos de la zona. Se llama Sacerdotisa, en honor a la Dama de Cao.

Antonio Esteves con los cocteles presentados en uno de los retos de la competencia. / Lalo Rondon

Antonio Esteves o Mr. Muchik, como lo conocen en el rubro, ha estado muy interesado durante su carrera en mirar lo nuestro y enfocarse en el producto local, así como en nuestras expresiones culturales. Incluso, su seudónimo (Mr. Muchik) es un guiño a la cultura Mochica, de gran importancia en el norte peruano. Ha puesto especial atención al pallar mochero, un insumo desarrollado dentro de la cultura Moche, pero “como los productores ya no lo están sembrando, ni produciendo, ni cosechando, hay una alerta de riesgo —advierte—. Es un producto que se va a perder, y, como amante de lo nuestro, estoy dispuesto a que eso no suceda. Mi granito de arena como profesional de la industria es buscarle un nicho para que este insumo pueda desarrollarse, al igual que el ají mochero o el maní mochero”, este último reconocible en el invaluable collar del Señor de Sipán. Se trata de un maní único de la región.

La final será en octubre, mientras tanto Esteves continuará el camino de su preparación. Está viviendo un sueño, aún fascinado por lo que se viene y orgulloso de llevar el nombre de Trujillo a los grandes escenarios. //