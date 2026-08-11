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La Granja Azul de Santa Clara se queda con el reconocimiento a Mejor restaurante Campestre.
La Granja Azul de Santa Clara se queda con el reconocimiento a Mejor restaurante Campestre.
/ Pocho Cáceres
Por Alejandra Garboza

Espacios al aire libre, vegetación y una propuesta culinaria que rinde tributo a la identidad peruana son la fórmula perfecta para huir de la rutina limeña. La categoría de Restaurante Campestre de los Premios Somos sigue distinguiendo a las mejores alternativas de la capital y sus alrededores, pero es La Granja Azul de Santa Clara la que continúa marcando la pauta. Gracias a la preferencia constante de los lectores, el emblemático local coronó su trayectoria logrando el primer lugar en este 2026, un triunfo que repite consecutivamente desde la primera edición en 2023.

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