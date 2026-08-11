Espacios al aire libre, vegetación y una propuesta culinaria que rinde tributo a la identidad peruana son la fórmula perfecta para huir de la rutina limeña. La categoría de Restaurante Campestre de los Premios Somos sigue distinguiendo a las mejores alternativas de la capital y sus alrededores, pero es La Granja Azul de Santa Clara la que continúa marcando la pauta. Gracias a la preferencia constante de los lectores, el emblemático local coronó su trayectoria logrando el primer lugar en este 2026, un triunfo que repite consecutivamente desde la primera edición en 2023.

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Fundada en 1950 por Roger Schuler en Santa Clara, La Granja Azul no solo es el cuna histórica del pollo a la brasa, sino una institución gastronómica que ha sabido mantener intacta su mística con el paso de las décadas. Su distintiva fórmula, basada en pollos tiernos marinados en secreto, la cocción lenta sobre carbón y sus icónicas papas fritas onduladas en cortes finos, sigue marcando el estándar de la receta más popular del país. A su propuesta culinaria se le suma una atmósfera entrañable de jardines y juegos infantiles que invita al descanso familiar. Este cuarto galardón consecutivo en los Premios Somos ratifica la vigencia de un clásico que trascendió el plato para convertirse en una tradición viva de la mesa peruana.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor restaurante campestre de los Premios Somos 2026:

Chaxras Eco Restaurante (Pachacamac)

Don Torcuato Restaurante (Pachacamac)

El Rancho de Robertín (Huaral)

Hacienda Las Leñas (Pachacamac)

La Gloria del Campo (Pachacamac)

La Hacienda Monterrico (La Molina)

Las Dalias Huaral (Huaral)

Sarcay Restaurante (Azpitia)

Warmy de Pepe y Laura Restaurante Huaral (Huaral)

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.