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Tras mas de un mes de votaciones, Canta Rana fue reconocido como el Mejor Huarique.
Tras mas de un mes de votaciones, Canta Rana fue reconocido como el Mejor Huarique.
/ Difusión
Por Alejandra Garboza

En una ceremonia celebrada el 11 de agosto en el Museo Pedro de Osma, los Premios Somos de El Comercio anunciaron a los ganadores de su cuarta edición, consagrando a Canta Rana como el Mejor Huarique. En este certamen, donde un panel de expertos seleccionó a los nominados de sus más de 35 categorías y el público definió a los triunfadores con su voto, el emblemático restaurante barranquino reafirmó el valor de estos espacios de culto que conquistan la capital por su sazón inconfundible y su mística única.

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