En una ceremonia celebrada el 11 de agosto en el Museo Pedro de Osma, los Premios Somos de El Comercio anunciaron a los ganadores de su cuarta edición, consagrando a Canta Rana como el Mejor Huarique. En este certamen, donde un panel de expertos seleccionó a los nominados de sus más de 35 categorías y el público definió a los triunfadores con su voto, el emblemático restaurante barranquino reafirmó el valor de estos espacios de culto que conquistan la capital por su sazón inconfundible y su mística única.

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Ubicado en la calle Génova 101, en el la zona más bohemia de Barranco, Canta Rana es mucho más que un restaurante: es un templo marinero y un punto de encuentro con más de 35 años de historia. Fundado por el argentino Vicente Furgiuele, este pintoresco espacio destaca por sus paredes repletas de camisetas de fútbol, fotografías y recuerdos que conviven con una propuesta marina honesta y generosa. Su icónico cebiche apaltado, el cebiche de erizos, las conchas a la parmesana y los sustanciosos tacu tacus marinos han conquistado a varias generaciones de comensales, reafirmando que el secreto de un gran huarique reside en la constancia, la buena sazón y ese espíritu de barrio inalterable.

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría al Mejor Huarique de los Premios Somos 2026:

Al Toke Pez

Café Tostado

Chanfainita de la tía Ceci

Chicharronería Jano Loo

El Palacio del Sancochado

El Rey de las Papas

Huerta Chinén

La Casa de Sa Xian

Lo+o

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.