Créditos
Equipo Somos:
- Juan Carlos Fangacio (Editor Revista Somos)
- Samanta Alva Vargas (Productora editorial Revista Somos)
- Melvyn Arce Ruiz (Coordinadora digital)
- Diana Gonzales (Redactora)
- Óscar García (Redactor)
- Celeste Pérez (Redactor)
- Pierina Denegri (Redactora)
- Jorge Chávez Noriega (Redactor)
Jurados:
- Marissa Chiappe
- Hirka Roca Rey
- Paola Miglio
- Laura Graner
- Luis Martín Alzamora
- Nora Sugobono
- Pierina Denegri
Auspiciadores:
Especial realizado porNuevas Narrativas EC