Antes de las cebicherías de moda, de las barras nikkei y de los restaurantes de cocina de autor, hubo mesas familiares coronadas por una fuente de arroz chaufa humeante, platos al centro y una costumbre que sigue intacta: compartir. El chifa forma parte de la vida cotidiana de los peruanos desde hace generaciones y, quizás por eso mismo, pocas cocinas representan tan bien la capacidad del país para transformar influencias extranjeras en algo único.

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Ese espíritu de diversidad y encuentro también inspira una de las principales novedades de los Premios Somos 2026. Este año, varias categorías ampliaron su lista de seleccionados de diez a quince nominados, una decisión que buscó reflejar mejor la riqueza de propuestas que existe actualmente en la gastronomía peruana.

La historia del chifa comenzó con el arribo de miles de migrantes chinos, principalmente cantoneses, durante el siglo XIX. Con ellos llegaron técnicas de cocción, ingredientes y formas de entender la comida que, al encontrarse con los productos locales y las costumbres peruanas, dieron origen a una de las expresiones gastronómicas más exitosas y queridas del Perú. El resultado fue una cocina mestiza que encontró en el wok, el sillao, el arroz y el kion algunos de sus símbolos más reconocibles.

Hoy es difícil imaginar la gastronomía peruana sin platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado, el aeropuerto, los wantanes o las innumerables combinaciones que han surgido a lo largo de las décadas. Desde versiones sencillas y reconfortantes hasta preparaciones más elaboradas con mariscos, pato, cerdo o salchicha china, el universo chifero ha demostrado una capacidad inagotable para adaptarse a los gustos y tiempos.

Pero el chifa contemporáneo va mucho más allá de sus clásicos. En los últimos años, numerosos restaurantes han recuperado recetas tradicionales de distintas regiones de China, ampliando la experiencia para un público cada vez más curioso. Por eso, en muchos establecimientos conviven dos experiencias: la tradicional selección de platos chifa que todos reconocemos y una propuesta más cercana a la cocina china original, donde aparecen preparaciones menos conocidas, sopas, carnes, pescados al vapor y una amplia variedad de dim sum, conocidos como bocaditos chinos.

(Foto: Maricé Castañeda/ Heroina Studio) / Heroina Estudio

Toda esa riqueza se refleja en los quince elegidos de nuestra guía gastronómica.

Guía Premios Somos

Este 2026, en una ceremonia realizada el 11 de agosto en el Museo Pedro de Osma de Barranco, se anunciaron los resultados de las categorías votadas por el público. Entre ellas, la de mejor chifa. En la gala, concudica por Franco Cabrera, se anunció como ganador al Chifa Titi, que de esta manera repitió el plato.

Estos son los 15 elegidos en la categoría Mejor chifa de la guía Premios Somos 2026: