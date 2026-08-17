El pollo a la brasa no es solo un plato bandera de nuestra gastronomía, es también un ritual de las familias peruanas sin distinción. Consumido por millones y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, este ícono culinario ha sabido evolucionar desde su origen en los años cincuenta, manteniendo su mística intacta. Es por eso que en la cuarta edición de los Premios Somos lo celebramos a lo grande.

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La oferta de pollo a la brasa en el Perú es tan vasta como diversa, yendo desde las tradicionales e históricas cadenas que guardan el secreto de la receta original, hasta las propuestas más contemporáneas que apuestan por insumos orgánicos, técnicas de cocción innovadoras y un cuidado minucioso en las guarniciones. Encontrar el equilibrio perfecto en su preparación es tarea minuciosa, convirtiendo a la competencia en este rubro en una de las más reñidas de nuestros premios.

En la nueva edición de los Premios Somos, cuya gala se llevó a cabo el 11 de agosto del 2026 en el Museo Pedro de Osma de Barranco, la categoría a Mejor pollo a la brasa dio qué hablar. Estos fueron los resultados.

Guía de los Premios Somos

Este 2026, la pollería Tinajas Chicken & Grill fue elegida, con el voto del público, la ganadora de la categoría. De esta manera, se consagró como la mejor pollería del año en Lima.

Estos fueron todos los finalistas en la categoría Mejor pollo a la brasa de los Premios Somos 2026:

Don Melchor

Dirección: Av. Primavera 1000, Surco/ Av. Javier Prado Este 4492, Surco.

Don Tito

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Gran Parrillada Timbó

Dirección: Av. Simón Bolívar 944, Lima.

Hilton

Dirección: Av. Julio César Tello 802, Lince.

Kendall Brasa

Dirección: Av. Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales 798, Jesús María.

Kumar y sus polluelos

Dirección: Jr. Tacna 925, Magdalena del Mar.

La Leña

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Las Canastas

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes

Mediterráneo

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Pardos Chicken

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Pollizos

Dirección: Av. General Mendiburu 874, Miraflores.

Primos Chicken Bar

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Tinajas Chicken & Grill

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Tori Polleria

Dirección: Calle José Gálvez 390, Miraflores.

Villa Chicken

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.