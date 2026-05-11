Por Marissa Chiappe

Nuestra Amazonía se ha vuelto un sello en la cocina peruana contemporánea. Cualquier carta con ambición incluye hoy una cocona, un paiche o una hormiga limonera. Pocos, sin embargo, se detienen a preguntar qué hay detrás de cada ingrediente: cuándo se pesca, cómo cambia con la creciente, qué pasa en el bosque cuando el agua sube y los peces respiran distinto. Bitácora Amazónica, el nuevo menú degustación de Mayta, parte justamente de esas preguntas.

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