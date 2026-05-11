Mayta Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores Instagram: @maytalima Teléfono: 937 220 734

El recorrido —diez pasos que empiezan en la costa y terminan en la selva— no se entiende sin Yachay, el laboratorio creativo de Jaime Pesaque. Desde hace meses, sus redes lo muestran a él y a su equipo en parajes amazónicos. No es turismo gastronómico ni viaje para la foto. Yachay opera más como una unidad de investigación que como un taller: tres expediciones al año, vínculos con productores y acopiadores, y la convicción de que para entender un insumo hay que entender el sistema que lo produce. Esa premisa —la selva como ecosistema, no como despensa exótica— es lo que separa este menú de la ola amazónica que hoy abunda.

Paiche y carachama, entendidas desde su estacionalidad en dos presentaciones. (Foto: Jessica Alva Piedra)

Los arroces siempre están presentes en Mayta, esta vez en forma de juane. (Foto: Jessica Alva Piedra)

La estructura del recorrido va ‘in crescendo’ desde la costa. Empieza en lo conocido: un alga crujiente rellena de leche de tigre y coral de concha de abanico; un buñuelo coronado con erizo fresco; navajas con emulsión de ají mochero. Después llegan los tubérculos y maíces andinos —un capchi de ajíes y queso, un maíz morado en miniatura, crocante por fuera y mousse por dentro— hasta que el comensal ya está en el corazón de la selva sin haber notado el tránsito. El paso de lo que es familiar al territorio explorable es suave: lleva al comensal a lo desconocido sin obligarlo.

Nuevo menú de Mayta. (Foto: Jessica Alva Piedra)

Cerdo de monte con cecina, taperibá y zapote. (Foto: Jessica Alva Piedra)

Lo que viene después es donde el menú demuestra su criterio. Una bienvenida con palmeras —chambira, pijuayo, tumbo— anuncia el cambio de paisaje. Las almejas tumba cuchara, llamadas así porque terminan rompiendo la cuchara al abrirlas, llegan con camu camu y limón rugoso. El paiche aparece dos veces: envuelto en papel crocante con cecina y carachama, y luego en patarashka con tucupí, una salsa de yuca brava fermentada. El cerdo de monte se marina al estilo chasiu y se cruza con taperibá; el juane se reescribe con churos (caracoles de tierra) y pato, en una demostración de técnica sostenida. Quizás la preparación de arroces sea la especialidad por la que Pesaque es más reconocido desde sus inicios.

El primer paso arranca en la costa con conchas, navajas, algas y ají mochero. (Foto: Jessica Alva Piedra)

La vajilla, también desarrollada en Yachay con arcillas, conchas, tenazas de crustáceos y cascarones de erizo, es parte del idioma del menú: cuando el envase y el contenido se piensan al mismo tiempo, el plato deja de ser soporte y empieza a decir algo. El postre ofrece un cierre refrescante de limón mandarina, cidra, carambola y copoazú en texturas. Y el final nos plantea un acto de valentía con hormigas crocantes y un suri. Pero solo es la cáscara del suri crocante que viene rellena de un delicado manjar de macambo. También un marshmallow casero coronado con hormiga curihuinsi y un bombón de chocolate. Provocan, pero no buscan shock. Pesaque no intenta traducir la selva: se ha comprometido a descubrirla, entenderla y hacer que el ‘fine dining’ aprenda a hablar su lenguaje.