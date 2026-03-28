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Resumen

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Hay cierta formalidad amable en el restaurante de un hotel cinco estrellas: manteles recién planchados, cubiertos colocados con precisión obsesiva, la luz correcta —ni tenue ni invasiva—, la temperatura exacta. Y, sin embargo, no intimida. Esa corrección sin esnobismo es justamente lo que lo vuelve cómodo. La sensación de que uno está siendo atendido como si fuera el huésped más importante. La comida suele ser correcta, sin sorpresas, pero muchas veces llena de lugares comunes.

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