Cada segundo domingo de septiembre, el pan con chicharrón ocupa un lugar especial en la mesa y en la memoria gastronómica de los peruanos. La fecha busca rendir homenaje a este tradicional desayuno, reconocido no solo por su sabor, sino también por el valor cultural que representa. Entre panes crujientes, camote y salsa criolla, la celebración también apunta a impulsar el consumo de carne de cerdo. Detrás de cada preparación existe una cadena de productores, comerciantes y emprendedores que encuentran en este plato una fuente de trabajo. Así, una costumbre culinaria se convierte también en una oportunidad para fortalecer la actividad nacional.

Las cifras del sector porcino reflejan el crecimiento que acompaña a esta tradición gastronómica. De acuerdo con el Midagri, durante 2025 el país registró una población de 3 millones 702 mil 587 porcinos, una cifra que evidencia la importancia de esta actividad. Ese mismo año, la producción de carne de cerdo alcanzó las 217 mil 623 toneladas, superando los registros de periodos anteriores. Mientras el pan con chicharrón continúa conquistando paladares, la industria porcina avanza detrás de escena para atender una demanda cada vez mayor. Entre tradición, sabor y producción, la celebración vuelve a poner en el centro un emblema de la gastronomía peruana.

Conoce los distritos y lugares donde el pan con chicharrón se venderá a solo 1 nuevo sol para todo el público

Este domingo 13 de septiembre, la celebración tendrá un ingrediente especial: promociones pensadas para acercar el consumo de carne de cerdo a los hogares. Asoporci, a través de su campaña “Come cerdo, come sano”, pondrá en marcha diversas ofertas en establecimientos aliados. La jornada promete convertirse en una oportunidad para disfrutar de preparaciones tradicionales a precios especiales. Entre las propuestas destaca una que llamará la atención de los vecinos de Los Olivos. Allí, el clásico pan con chicharrón podrá encontrarse a solo un sol durante la mañana.

La promoción estará disponible de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. en Casa Mendoza, mientras que las tiendas Minka ofrecerán descuentos en cortes de carne de cerdo para compras que superen los 100 soles. Las ofertas buscan acompañar la celebración y, al mismo tiempo, incentivar el consumo de este producto nacional. Quienes quieran conocer todas las alternativas podrán revisar los detalles publicados en las redes sociales de la campaña. En @comecerdocomesano se podrá encontrar la información sobre las promociones y establecimientos participantes.

El “Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano” fue institucionalizado por APP y Midagri

Entre aromas de pan recién horneado y chicharrón dorado, el Perú celebra una tradición que ya forma parte de su identidad gastronómica. El “Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano” nació por iniciativa de la Asociación Peruana de Porcicultores y el Midagri, con el propósito de reconocer el valor de este emblemático plato. La fecha también busca impulsar la cadena productiva vinculada a la crianza y comercialización del cerdo. Así, detrás de cada desayuno servido aparece también el trabajo de miles de productores. La celebración convierte un clásico de la mesa peruana en protagonista de una jornada nacional.

Pero el pan con chicharrón no solo conquista paladares dentro del país, sino que también ha conseguido reconocimiento más allá de nuestras fronteras. En 2025, este tradicional desayuno peruano alcanzó el primer lugar en el denominado “Mundial de Desayunos”, colocándose nuevamente bajo los reflectores internacionales. El triunfo reforzó su lugar entre las preparaciones más representativas de nuestra gastronomía. Desde las primeras horas del día, su combinación de pan, chicharrón, camote y salsa criolla continúa despertando apetito y orgullo. Una tradición nacida en las mesas peruanas que hoy también presume su lugar en el mundo.

El consumo de la carne de cerdo aumentó debido al “Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano”

El aroma del cerdo también comienza a contar una historia de crecimiento en los hogares peruanos, donde su presencia en la mesa se ha vuelto cada vez más frecuente. El Midagri, junto con el sector privado y la Asociación Peruana de Porcicultores, impulsa iniciativas para fortalecer su consumo, que ya alcanza los 11 kilogramos por persona al año. Este avance refleja el dinamismo que atraviesa la actividad porcina y la mayor demanda de este alimento. Detrás de cada plato aparece una cadena productiva que busca responder a nuevos hábitos de consumo. Así, la carne de cerdo gana espacio en la alimentación y en la economía nacional.

El cambio también se siente en los corrales y centros de producción, donde los métodos de crianza han evolucionado con el paso del tiempo. Actualmente, el 75 % de la producción porcina procede de sistemas intensivos, una transformación que ha permitido mejorar las condiciones productivas y abrir nuevas oportunidades comerciales. Mientras el mercado interno crece, el sector ya mira más allá de las fronteras y gestiona el ingreso a destinos como China y Singapur. En paralelo, el Senasa brinda asistencia técnica a los productores para fortalecer su incorporación al mercado formal. Entre tradición y modernización, la porcicultura peruana busca convertir su crecimiento en una puerta hacia nuevos mercados.

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