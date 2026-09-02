Mudarse de vivienda suele implicar una serie de cambios que van más allá de organizar pertenencias y adaptarse a un nuevo entorno. Cuando una persona cambia de domicilio, también puede ser necesario revisar que sus datos personales continúen reflejando su situación actual. Entre esa información se encuentra la dirección registrada en el Documento Nacional de Identidad, un dato que puede adquirir importancia en diferentes gestiones. Mantener los datos actualizados ayuda a evitar discrepancias entre la información personal y los registros oficiales. El DNI electrónico permite a los ciudadanos contar con una identificación que reúne información relevante para diversos procedimientos. Por ello, ante un cambio de domicilio, surge la duda sobre qué hacer para modificar este dato. Si recientemente te mudaste, conocer las alternativas disponibles puede ayudarte a mantener tu documentación al día.

Si me mudo, ¿cómo actualizo la nueva dirección en mi DNI electrónico? Sigue estos pasos

Solo si el DNI electrónico se encuentra vigente y no se requiera actualizar otros datos, estos son los requisitos:

Paga S/34.00 con el código 00730 y concepto “actualización de domicilio en el DNI electrónico” . Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP.

. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercanoBanco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Descarga la app DNI Biofacial en Android o iOS para validar tu identidad, después sigue el trámite en la página de Rectificación de Domicilio.

Me casé, ¿cómo actualizo mi estado civil en el DNI electrónico?

Solo si el DNI electrónico se encuentra vigente y no se requiera actualizar otros datos, estos son los requisitos:

Paga S/34.00 con el código 00729 y código “rectificación DNI electrónico de prenombre, apellidos y otros datos”Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Primero verifica que tu acta de matrimonio está en la base de datos del Reniec en la página de Copias certificadas de actas/partidas.

Continúa el trámite en la página de rectificación de estado civil.

El trámite de divorciado o viudo solo se hace en una oficina del Reniec, estos son los requisitos:

Divorciado: acta de matrimonio con anotación de disolución de vínculo matrimonial.

acta de matrimonio con anotación de disolución de vínculo matrimonial. Viudo: acta de defunción del cónyuge.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma?

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00* (por derecho a trámite).

En uno de nuestros centros de atención del Reniec , debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreir, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.