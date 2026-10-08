En Estados Unidos, cada vez más familias tienen dificultades para cubrir necesidades básicas, como la alimentación. Por ello, algunas organizaciones distribuyen víveres gratuitos para apoyar a quienes lo necesitan. Si vives en Nueva Jersey, puedes acudir a uno de los puntos de entrega de despensas. En esta nota te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.
Cabe precisar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. No se descarta que en algunos puntos entregan comida caliente.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.
ENTREGA VIERNES 9 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 9 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 a. m. – 12:00 p. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Fish, Inc.
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Food Bank of Somerset
|Bldg. 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 a. m. – 2:30 p. m.
|Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)
|104 Union St, Carteret, NJ 07008 (ubicación temporal)
|908-930-1087
|3:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 a. m. – 2:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 10 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 10 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Abundant Life Christian Ctr.
|2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 a. m. – 10:30 a. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|The Mercy House
|282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 a. m. – 10:00 a. m.
|The Society St. Vincent Depaul
|230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 a. m. – 12:45 p. m.
|James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry
|6 Ethel Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-287-5184
|9:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Living Hope Outreach Center
|201 Whittier Ave, Dunellen, NJ 08812
|732-424-7363
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Mt. Zion U.f. Baptist Church
|47 Beaver Ave, Edison, NJ 08820
|908-386-9224
|9:00 a. m. – 1:00 p. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 a. m. – 12:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 11 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 11 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 a. m. – 8:00 a. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
|Church of Immaculate Heart
|1571 S. Martine Avenue, Scotch Plains, NJ 07076
|908-889-2100
|10:00 a. m. – 11:30 a. m.
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 p. m. – 2:00 p. m.
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|SDA Seashore-Pleasantville
|102 Linden Ave, Pleasantville, NJ 08232
|973-336-3204
|11:00 a. m. – 3:00 p. m.
|Berean Seventh Day Adventist Church
|828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106
|347-610-1740
|6:00 a. m. – 9:00 a. m.
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 p. m. – 1:00 p. m.
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 p. m. – 1:00 p. m.
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de Community Food Bank of New Jersey; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.
No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.