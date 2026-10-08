Una mujer recibiendo una caja de alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey, donde gran cantidad de personas también se acerca para ser beneficiada con víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una mujer recibiendo una caja de alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey, donde gran cantidad de personas también se acerca para ser beneficiada con víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

En Estados Unidos, cada vez más familias tienen dificultades para cubrir necesidades básicas, como la alimentación. Por ello, . Si vives en Nueva Jersey, puedes acudir a uno de los puntos de entrega de despensas. En esta nota te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.

Cabe precisar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. No se descarta que en algunos puntos entregan comida caliente.

Estas son algunas de las jornadas de entrega de alimentos gratis programadas en Nueva Jersey durante los próximos días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Estas son algunas de las jornadas de entrega de alimentos gratis programadas en Nueva Jersey durante los próximos días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026.

ENTREGA VIERNES 9 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 9 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 a. m. – 12:30 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 a. m. – 2:00 p. m.
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 a. m. – 12:00 p. m.
Salvation Army - New Brunswick287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
Fish, Inc.450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 a. m. – 12:00 p. m.
Food Bank of SomersetBldg. 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 a. m. – 2:30 p. m.
Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)104 Union St, Carteret, NJ 07008 (ubicación temporal)908-930-10873:00 p. m. – 6:00 p. m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 a. m. – 2:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 10 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 10 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 a. m. – 11:00 a. m.
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857732-251-20669:00 a. m. – 12:30 p. m.
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 a. m. – 12:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 a. m. – 10:30 a. m.
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 a. m. – 12:00 p. m.
The Mercy House282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861732-826-52938:00 a. m. – 10:00 a. m.
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 a. m. – 12:45 p. m.
James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry6 Ethel Rd, Piscataway, NJ 08854732-287-51849:00 a. m. – 11:30 a. m.
Living Hope Outreach Center201 Whittier Ave, Dunellen, NJ 08812732-424-736311:00 a. m. – 1:00 p. m.
Mt. Zion U.f. Baptist Church47 Beaver Ave, Edison, NJ 08820908-386-92249:00 a. m. – 1:00 p. m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 a. m. – 12:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 11 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 11 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 a. m. – 8:00 a. m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 a. m. – 10:00 a. m. / 11:30 a. m. – 1:00 p. m. / 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
Church of Immaculate Heart1571 S. Martine Avenue, Scotch Plains, NJ 07076908-889-210010:00 a. m. – 11:30 a. m.
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 p. m. – 2:00 p. m.
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 a. m. – 12:00 p. m.
SDA Seashore-Pleasantville102 Linden Ave, Pleasantville, NJ 08232973-336-320411:00 a. m. – 3:00 p. m.
Berean Seventh Day Adventist Church828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106347-610-17406:00 a. m. – 9:00 a. m.
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 p. m. – 1:00 p. m.
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 p. m. – 6:00 p. m.
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 p. m. – 1:00 p. m.
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 a. m. – 2:00 p. m.

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de ; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC