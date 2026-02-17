Chalana: comer en medio del mar

Por Marissa Chiappe

Ubicado al final del muelle del Hotel Paracas, Chalana propone una cocina marina de kilómetro cero, basada en pesca del día, relaciones directas con pescadores y criaderos locales, y una carta breve que pone el foco en la frescura de sus ingredientes.

Gastronomía

