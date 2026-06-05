El verdadero secreto de la gastronomía peruana no está solo en los grandes restaurantes de prestigio, sino también en la complicidad de un rincón sin pretensiones donde el sabor se transmite de generación en generación. Los huariques representan el alma más auténtica de nuestra mesa. Es por ello que en los Premios Somos reservamos un lugar especial para esos espacios democráticos, de porciones generosas y sazón inigualable.

La oferta de huariques es tan diversa como los ingredientes de nuestra gastronomía. Son el refugio perfecto para encontrar esa papa rellena generosa en sabor o una chanfainita para calentar las tardes frías. Lejos de las modas y los lujos estéticos, estos establecimientos basan su éxito en la recomendación de boca en boca y en una mística única, convirtiéndose en paradas obligatorias.

La cuarta edición de los Premios Somos busca reconocer su trabajo. Te invitamos a conocer a los seleccionados de este año y votar por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor huarique de los Premios Somos 2026:

Al Toke Pez

Dirección: Calle Manuel Bonilla 113, Miraflores.

Café Tostado

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 222, Barranco.

Canta Rana

Dirección: Calle Genova 101, Barranco.

Chanfainita de la tía Ceci

Dirección: Av. General César Canevaro 537, Lince.

Chicharronería Jano Loo

Dirección: Av. Saenz Peña 682, Callao.

@viajayprueba Solo para conocedores, en el mercado del Callao está Jano loo. Chicharrones súper bravos. ♬ sonido original - viajayprueba

El Palacio del Sancochado

Dirección: Av. 28 de Julio 990, Lima.

El Rey de las Papas

Dirección: Puesto 89 del Mercado de Magdalena, Magdalena del Mar. Entrada: Puerta número 2 de Jr. Leoncio Prado.

Huerta Chinén

Dirección: Mercado N°2 de Surquillo. Puesto 620, Surquillo.

La Casa de Sa Xian

Dirección: Jr. Paruro 729, Barrio Chino, Lima.

Lo+o

Dirección: Mercado Mediburu. Puesto 12. Av.Mendiburu 459, Miraflores.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.