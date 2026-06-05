Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De izquierda a derecha: Angélica Chinén de La Huerta Chinén, la chanfainita de Canevaro, el rey de las papas de Magdalena y Vicente Furgiuele de Canta Rana. (Fotos: Archivo GEC y El Comercio)
De izquierda a derecha: Angélica Chinén de La Huerta Chinén, la chanfainita de Canevaro, el rey de las papas de Magdalena y Vicente Furgiuele de Canta Rana. (Fotos: Archivo GEC y El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

El verdadero secreto de la gastronomía peruana no está solo en los grandes restaurantes de prestigio, sino también en la complicidad de un rincón sin pretensiones donde el sabor se transmite de generación en generación. Los huariques representan el alma más auténtica de nuestra mesa. Es por ello que en los Premios Somos reservamos un lugar especial para esos espacios democráticos, de porciones generosas y sazón inigualable.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.