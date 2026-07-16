En el recetario peruano hay platos que no necesitan presentación. Basta mencionar un ají de gallina, un lomo saltado, un seco con frejoles o una carapulcra para que aparezcan recuerdos de domingos en familia, almuerzos de celebración o reuniones que siempre terminan alrededor de una mesa. La cocina criolla tiene esa capacidad de conectar generaciones y contar la historia del Perú a través de sus sabores. Es el resultado del encuentro entre distintas tradiciones que, con el paso del tiempo, dieron forma a una de las expresiones más representativas de nuestra identidad.

En un país reconocido mundialmente por su gastronomía, la comida criolla sigue ocupando un lugar privilegiado. Es la que acompaña las fechas importantes, la que suele recomendarse a quienes quieren conocer el Perú a través de su cocina y la que continúa conquistando a nuevas generaciones sin dejar de lado a quienes crecieron con sus recetas. Su fortaleza está en esa mezcla de tradición y evolución que le ha permitido mantenerse vigente sin perder su esencia.

Por eso no hay mejor momento que julio, mes de las Fiestas Patrias, para rendir homenaje a esta cocina que forma parte de nuestra memoria. Los Premios Somos nacieron con el propósito de celebrar la diversidad gastronómica del país y reconocer a los restaurantes que, desde distintas especialidades, enriquecen la escena culinaria peruana. En la categoría de Mejor Restaurante de Comida Criolla, el reconocimiento busca destacar a aquellos espacios que preservan recetas tradicionales, las reinterpretan con respeto o las acercan a nuevos públicos sin perder aquello que las hace inolvidables: el sabor.

Sabores para elegir

Este año, los lectores podrán votar por Candelo Comida Popular, Chicho, El Bolivariano, El Huarique de los Cuchitos, El Rincón que no Conoces, El Señorío de Sulco, Huaca Pucllana Restaurante, Jolgorio Comedor Criollo, La Nacional o Panchita. Aunque cada uno tiene una personalidad, comparten el mismo objetivo: mantener viva la cocina criolla desde diferentes miradas. Algunos apuestan por preservar el espíritu de las antiguas picanterías y restaurantes tradicionales; otros exploran presentaciones contemporáneas o rescatan ingredientes y preparaciones regionales que amplían la manera de entender esta cocina.

Estos son los nominados a Mejor restaurante de comida criolla:

Candelo Comida Popular

Chicho

El Bolivariano

El Huarique de los Cuchitos

El Rincón que no Conoces

El Señorío de Sulco

Huaca Pucllana Restaurante

Jolgorio Comedor Criollo

La Nacional

Panchita

En sus cartas conviven clásicos como el arroz con pollo, la causa, el tacu tacu o anticuchos con propuestas que dialogan con el presente sin renunciar a la tradición. Porque la cocina criolla nunca ha sido estática: ha evolucionado, incorporando influencias y adaptándose a nuevas generaciones sin dejar de ser profundamente peruana.

La decisión queda en manos de los lectores. ¿Cuál es ese restaurante al que siempre vuelves cuando buscas un plato que reconforta? ¿Cuál prepara esa receta, de forma precisa, que te transporta a la infancia? En esta categoría, votar también es reconocer a una cocina que sigue siendo una de las mayores embajadoras del Perú y que, plato tras plato, continúa conquistándonos. //