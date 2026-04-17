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El puesto 12 del mercado de Miraflores, la barra de Lo+o recibe a los comensales amantes del lomo saltado.
El puesto 12 del mercado de Miraflores, la barra de Lo+o recibe a los comensales amantes del lomo saltado.
/ Paloma del Solar
Por Alejandra Garboza

En tiempos donde las cartas sofisticadas se apoderan de las mesas, Lo+o (Lomaso) apuesta por lo contrario: menos es más. En un pequeño espacio dentro del mercado de Miraflores, ubicado en la Av. Mendiburu 459, este huarique ha decidido concentrar toda su energía en un solo objetivo: hacer un lomo saltado memorable al primer bocado.

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