Desde hace un poco más de un mes Fabrizzio, Rafaela y Betania reciben a los amantes del lomo saltado en el mercado de Miraflores. / Paloma del Solar

La idea, cuenta el director gastronómico Fabrizio Mazzetti, nació desde lo más básico. “Queríamos hacer un plato bien. Pero realmente bien. Y resaltar el insumo: el lomo, la papa”, dice.

El proyecto es reciente, apenas lleva poco más de un mes abierto, pero detrás hay años de trabajo. El equipo, que también integran la jefa de cocina Rafaela García y Betania Tello en la dirección de concepto y experiencia, viene del mundo del catering y la producción de eventos. Sin embargo, había algo que faltaba.

Betania, Fabrizzio y Rafaela están destrás de la barra. / Paloma del Solar

“Como cocinero, extrañaba el servicio, el contacto directo con la gente”, explica Mazzetti, quien antes ha pasado por restaurantes de la capital. Esa necesidad encontró su lugar en el mercado: un espacio donde la cocina se vive de cerca, sin intermediarios, donde el cliente está a pocos pasos del fogón.

Comer y seguir

Lo+o no es un restaurante tradicional. Es, más bien, una parada. Un “wok stop”, como ellos mismos lo definen. Llegas, pides, comes y sigues.

La dinámica es rápida, pero no descuidada: los platos salen en pocos minutos y la experiencia es ágil, pensada para el ritmo del mercado. “Buscábamos un formato flexible, donde la gente venga, coma bien y se vaya”, explica Beta, como le dicen en confianza, quien además es prima de Fabrizzio.

Ese espíritu también se refleja en la carta, teniendo como protagonista al lomo saltado y sus variaciones: con pollo, con langostinos, en versión mar y tierra o acompañado de tacu tacu. Todo gira en torno al wok.

El tacu lomo es uno de los más pedidos en Lo+o. / Paloma del Solar

Un sabor con identidad

En Lo+o, el lomo saltado tiene un sello propio. Hay un guiño oriental, kion, sillao, técnicas de salteado, pero también una búsqueda por intensificar el sabor.

“Hacemos una base concentrada, como una salsa de res que se cocina con los mismos ingredientes del saltado. Eso le da más cuerpo y profundidad”, explica Mazzetti.

A eso se suma la elección del producto: lomo fino de buena calidad y verduras frescas compradas a diario. El resultado es un plato que, aunque familiar, tiene carácter y gusta. Y como era de esperarse, funciona entre los propios vendedores del mercado y los oficinistas de la zona. Los sábados y domingos, las familias toman el mercado y las colas son evidencia de ello.

Pero más allá de la técnica y la búsqueda de hacer el mejor lomo saltado, hay una intención clara detrás del proyecto: devolverle al lomo saltado su lugar cotidiano.

Fabrizzio y Rafaela han decidido democratizar el lomo saltado. / Paloma del Solar

“Se había vuelto un plato muy caro, muy de restaurante. Queríamos democratizarlo otra vez”, dice Mazzetti. No se trata de restarle valor, sino de acercarlo.

Esa filosofía conecta con lo que Beta define como la esencia del proyecto: “hacer las cosas bien, sin tanto alboroto”. Simple, pero bien hecho.

En pocas semanas, Lo+o ha logrado algo difícil: generar comunidad. Vecinos, creativos, trabajadores de la zona y curiosos que llegan por recomendación o redes sociales se mezclan frente al pequeño mostrador.

“Es bonito ver cómo la gente regresa. Ya reconoces caras”, cuenta Rafaela, ecuatoriana de nacimiento, pero de paladar peruano.

La cercanía del mercado también juega un rol clave. Aquí no hay barreras: la cocina es abierta, el diálogo es directo y la experiencia se construye en el momento y en pocos segundos.

Crecer sin perder el foco

Aunque el éxito ha sido rápido, el equipo lo tiene claro: no quieren apresurarse.

La carta seguirá siendo corta. El espacio, por ahora, también. La prioridad es consolidar la propuesta del almuerzo y en unas semanas más la del desayuno.

Mientras tanto, el proyecto sigue evolucionando con pequeños detalles: nuevos saltados por temporada, postres como la crema volteada amazónica o el budín de Analú, mamá de Fabrizzio, y bebidas chinas que complementan la experiencia.

La crema volteada amazónica a 10 soles es la cereza del pastel. / Paloma del Solar

Para quienes están detrás de Lo+o, este no es solo un emprendimiento gastronómico. Es también un regreso.

Un regreso a la cocina, al fuego, al contacto con el cliente. A esa relación directa que, muchas veces, se pierde en formatos más grandes.

“Lo que más me gusta es eso: estar tan cerca de la gente”, dice Mazzetti.

Y quizá ahí esté la clave de su éxito: en recordar que, antes que cualquier concepto, la comida sigue siendo un acto simple. Cocinar, servir y compartir. Pasa y siéntate, el plato está servido.