Doomo Saltado, el restaurante que convirtió al lomo saltado en emblema y a sus clientes en cómplices

En Lince y en Surco, Doomo Saltado se ha convertido en un punto de encuentro donde la cocina criolla y el espíritu nikkei se mezclan en un mismo plato. El restaurante, liderado por Edinho Hayashida y sus socios, nació con una propuesta clara: darle protagonismo al lomo saltado, uno de los emblemas de la gastronomía peruana, y construir a partir de él un espacio donde la gente se sienta como en casa.
En 2024, Doomo Saltado obtuvo el galardón a Mejor Lomo Saltado en los Premios Somos, un reconocimiento que catapultó su nombre más allá de las fronteras. “Ese premio fue una motivación enorme” y han visto llegar a nuevos comensales buscando vivir la experiencia “Doomo”, cuenta Hayashida.
Su propuesta ha hecho que el lomo se vista de distintas formas: desde la versión clásica con carne jugosa y papas fritas hasta creaciones inesperadas como la canoa de lomo en plátano maduro o el tacu tacu de lomo saltado.
Y precisamente, una de las historias más curiosas de la carta es la de la causa con lomo, que no nació en la cocina sino en la mesa. “Un cliente pidió juntar la causa que habíamos preparado con el lomo saltado, y nos pareció una idea buenísima. La probamos, nos encantó y terminó convirtiéndose en un plato fijo de la casa”, recuerda Hayashida entre risas. Esa apertura a escuchar al comensal refleja el espíritu de Doomo Saltado: un espacio donde la cocina no es rígida, sino que dialoga con quienes la disfrutan.
Pero Doomo Saltado no es solo carnes, su propuesta se ha ido transformando y parte mucho por escuchar a sus asiduos comensales, hoy su carta también cuenta con sopas rámen haciendo un guiño a su descendencia asiática, cuatro propuestas bastante generosas que cuestan entre 38 y 42 soles. Otros infaltables de esta carta de invierno son las gyozas, el chicken Katsudon y el gyudon.
En las entradas frías, hay un plato que destaca y es el cebiche al wok hecho a base de la pesca del día, salpimentada y salteada al wok, servida sobre salsa tiradito y acompañada con choclo, canchita serrana, camote glaseado y rodajitas de ají limo.
No pueden faltar sus makis, hamburguesas, el chaufa y sus postres como el tempura acompañado de helado y los picarones.
Parte del encanto del restaurante es que no busca sofisticar de más sus platos ni disfrazarlos de lo que no son. El secreto está en la técnica, esa combinación perfecta entre fuego alto, producto fresco y sazón casera, y en la capacidad de hacer sentir al cliente que siempre recibe algo familiar, pero con un detalle que sorprende.
El restaurante también busca trascender más allá de los reconocimientos y las cartas innovadoras. Este año participa en Texas en la Conference Annual de la Certified Angus Beef, un concurso internacional en Estados Unidos enfocado en carnes, donde representará al Perú junto a grandes exponentes globales. “Es un orgullo y una enorme responsabilidad llevar nuestra cocina a esas ligas. No solo mostramos un plato, mostramos cultura”, asegura Edinho.
Un compromiso que trasciende la cocina
Pero Doomo Saltado no se limita a ofrecer una experiencia gastronómica. El restaurante ha asumido un firme compromiso con iniciativas sociales y educativas. Ejemplo de ello es la campaña Anemia Cero, que busca promover hábitos de alimentación saludable en colegios a través de platos elaborados con sangrecita como insumo principal. A ello se suma su alianza con Enseña Perú, programa de liderazgo y educación que transforma la vida de miles de estudiantes en el país. En la carta, esta colaboración se materializa en el plato “Causas con Causa”, un trío solidario que reúne la causa clásica de pollo, la de langostinos en salsa acevichada y la anticuchera, donde cada porción vendida financia una hora de educación.
Hoy, con planes de expansión y seguir asegurando la calidad de cada plato, Doomo Saltado consolida su visión: ser más que un restaurante. En cada plato de lomo, ya sea clásico, en causa o en canoa, se celebra no solo la diversidad de la cocina peruana, sino también la posibilidad de que la gastronomía inspire, eduque y transforme.
Dirección: Av. Ignacio Merino 2501 Lince - Av. Caminos del Inca 1418, Surco
La carta de Doomo Saltado se caracteriza por su amplitud, en ese sentido entre las estrellas están los rámen: Tonkotsu, Spicy o Criollo (S/ 38–42), además de platos como el Gyudon y Chicken Katsudon (S/ 36–38). Las entradas calientes como Gyoza (S/ 32) o la ensalada Doomo (S/ 37) con pecanas, huevo sancochado y vinagreta de miel. Otros recomendados son los Patacones con cecina (S/ 29), la Canoa de Lomo Saltado (S/ 34), que mezcla plátano maduro frito gratinado con queso parmesano y saltado de carne, las Causas con Causa (S/ 40), un trío solidario que apoya a Enseña Perú: causa clásica de pollo, de langostinos en salsa acevichada y anticuchera. Entre los Lomos Saltados, la esencia del restaurante, está el Lomo Saltado Clásico desde S/ 46, servido con arroz y papas fritas o el Lomo Saltado con Tacu Tacu (desde S/43). En cuanto a los makis se puede encontrar el Kai Maki (S/ 26 x5, S/ 38 x10) y el Maki Parrillero (S/ 28 x5, S/ 39 x10). La carta también tiene hamburguesas como la Hamburguesa Doble (S/ 43) y Fondo de Bikini Burger (S/ 39), con toques creativos.
