Alejandra Garboza
Alejandra Garboza

Escucha la noticia

00:0000:00
Doomo Saltado, el restaurante que convirtió al lomo saltado en emblema y a sus clientes en cómplices
Resumen de la noticia por IA
Doomo Saltado, el restaurante que convirtió al lomo saltado en emblema y a sus clientes en cómplices

Doomo Saltado, el restaurante que convirtió al lomo saltado en emblema y a sus clientes en cómplices

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En Lince y en Surco, Doomo Saltado se ha convertido en un punto de encuentro donde la cocina criolla y el espíritu nikkei se mezclan en un mismo plato. El restaurante, liderado por Edinho Hayashida y sus socios, nació con una propuesta clara: darle protagonismo al lomo saltado, uno de los emblemas de la gastronomía peruana, y construir a partir de él un espacio donde la gente se sienta como en casa.

TAGS