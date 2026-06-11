El restaurante Doomo Saltado anunció su nueva temporada de maridajes enfocada en combinar su propuesta gastronómica culinaria con la coctelería premium. Las actividades programadas se llevarán a cabo en sus locales ubicados en los distritos de Surco y Lince durante los meses de junio y julio de 2026.

La iniciativa busca integrar los platos de la cocina de autor y las creaciones nikkei-criollas del establecimiento con diferentes bebidas. Los organizadores indicaron que las jornadas incluirán la participación de marcas internacionales y especialistas en mixología para realizar sesiones de degustación, dinámicas en vivo y clases demostrativas dirigidas a los asistentes.

El calendario de actividades comenzará el próximo jueves 18 de junio en la sede de Surco. En esa fecha se realizará una Master Class en conjunto con la marca Flor de Caña, orientada a la revisión de los perfiles aromáticos de dicho ron y a la degustación de platos diseñados para complementar la bebida.

Posteriormente, el viernes 26 de junio, la sede de Lince albergará las denominadas “Spritz Sessions”. Este evento estará dirigido al público corporativo bajo el concepto de sobretiempo de oficina, y contará con estaciones de degustación de las variedades Aperol Spritz, Campari Spritz y Cynar Spritz, donde los comensales podrán elaborar sus propias bebidas con guía de bartenders.

(Foto: Difusión)

La programación continuará el viernes 3 de julio en el local de Surco con las “Negroni Sessions”. En esta fecha se ofrecerán variedades de coctelería como Negroni, Boulevardier, Negroni Sbagliato y Rosita, los cuales se servirán junto a platos como el ceviche al wok, rolls especiales y su lomo saltado premium.

La última fecha programada se realizará el jueves 16 de julio en el establecimiento de Lince. En dicha jornada se llevará a cabo una segunda Master Class en alianza con Flor de Caña, la cual dispondrá de un aforo limitado para más de 30 comensales y estará bajo la conducción de un especialista llamado Benjamin.

Las entradas y reservas para las experiencias de maridaje estarán disponibles a través de las redes oficiales y canales de atención de DOOMO.