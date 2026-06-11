Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El restaurante Doomo Saltado anunció su nueva temporada de maridajes enfocada en combinar su propuesta gastronómica culinaria con la coctelería premium. Las actividades programadas se llevarán a cabo en sus locales ubicados en los distritos de Surco y Lince durante los meses de junio y julio de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.