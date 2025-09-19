La feria gastronómica Perú Mucho Gusto llegó a Nueva York. En la que será su segunda edición internacional tras su paso por Madrid, el evento llevará lo mejor de la gastronomía peruana al conocido barrio de Brooklyn.

Durante tres días, el evento presentará una oferta integral que incluirá restaurantes peruanos con sede en Nueva York, una barra de Pisco 360, y un área dedicada a los superfoods peruanos.

El programa también contempla presentaciones sobre turismo y decoración para el hogar. Además de la oferta culinaria, el evento contará con demostraciones de cocina en vivo, charlas de embajadores del pisco, y diversas expresiones artísticas y culturales. Se prevé la asistencia de más de 5,000 personas.

(Foto: Difusión/ PromPerú)

Como se sabe, el Perú tiene varios reconocimientos en el ámbito de la gastronomía. Por doce años consecutivos, el país ha sido nombrado “Mejor Destino Culinario del Mundo” en los World Travel Awards. Además, algunos de sus restaurantes figuran en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

Según estudios de PROMPERÚ, los turistas estadounidenses representan el mayor volumen de llegadas internacionales al Perú a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se espera que esta feria fortalezca la relación con los sectores turísticos y gastronómicos de Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde?

Perú Mucho Gusto Nueva York se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Greenpoint Warehouse Terminal de Brooklyn.

El ingreso es libre.