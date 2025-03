“Es ese espacio para que te desconectes y disfrutes la experiencia con los cinco sentidos: desde la carta, los tragos, la ambientación, la música, el mobiliario. Todo está pensado para que sea una experiencia única. De hecho, la ubicación es clave, que sea un rooftop con una vista privilegiada de la ciudad, nos aporta un montón”, indica Raúl Gonzáles Meléndez, cofundador.

¿Y quién es Amador? El concepto nos presenta a un ejecutivo que trabaja de día, y de noche da rienda suelta a sus sentidos buscando crear experiencias para sí y los demás. “Por eso ha generado este rooftop, para invitar a sus amigos a que se desconecten. Buscamos que sea una propuesta de alto valor”, agrega.

La coctelería está a cargo de Luis Alza. Una clásica 'paloma' mexicana que va de la mano de la propuesta cosmopolita de la cocina. (Foto: Amador)

ALMUERZOS CON UNA PROPUESTA “GLOCAL”

Si bien empezaron con la propuesta nocturna (donde la fuerza está en los piqueos y cocteles), ya llegaron los almuerzos con una carta propia bajo un enfoque “glocal”. Es una cocina fresca, que mezcla un poquito de todo, con buena técnica y sabores interesantes.

“Es una propuesta de comida local que viene de lo global porque tenemos influencia de diferentes platos. Vas a encontrar mediterráneo, mexicano y lo local en el producto nacional”, explica Palmiro Ocampo, chef director.

Alineados con la idea de estimular los sentidos, ofrecen un ceviche sunset, con unos colores (“la leche de tigre es de color del ají mirasol y el pescado ha sido teñido con airampo dándole una coloración magenta como los tonos del sol”) que emulan a las tonalidades del atardecer.

El ceviche sunset, con su colorida presentación, es una de las entradas favoritas.

Desde el enfoque global, encontramos un suave pulpito gallego y una potente hamburguesa (doble smash) acompañada de papa chicharrón. Y volvemos a la cocina local con un infaltable lomo saltado y una dulce crema volteada. Estos son algunos de los platos que ofrecen durante el almuerzo.

“Queremos jugar a nivel temporada y cambiar los platos. Es una carta precisa - optimizada que irá variando según la temporada. Ya estamos planteando algunas propuestas que salen como platos especiales, por ejemplo, un carpaccio con pesto y parmesano maduro para el cierre de verano”, precisa el chef.

De momento, el almuerzo se ofrece viernes y sábados, pero se irá expandiendo a otros días de la semana. Incluso, evalúan tener un brunch dominguero.

Un steak tartar bien acompañado con 'nova' (su versión del negroni).

LOS VIAJES DE AMADOR

Por otro lado, para abril están diseñando nuevas experiencias para que los comensales no dejen de sorprenderse. Se vienen los take over con chefs y bartenders invitados, para la hora del almuerzo, tanto extranjeros como nacionales.

“Es traer a distintos colegas, del mundo entero, a esta cocina y en conjunto desarrollar un menú representando a la cultura de su país. Vamos a tener algo de España, de Brasil, de México. No solamente con colegas internacionales, sino con nacionales que están haciendo cosas interesantes”, comenta Palmiro Ocampo.

Todo esto va de la mano con el concepto que da vida al restaurante: Amador, un personaje trotamundo. Así, cuando viaja trae de vuelta sabores que le han gustado para compartirlos. “Así es como la carta va evolucionando de la mano de los aportes que nos da Palmiro bajo este concepto de los viajes de Amador. Para que siempre se sienta fresca y dinámica”, añade Raúl.

Palmiro Ocampo es el chef director de Amador.

HORA DEL BRINDIS

“Queremos hacer ese tipo de experiencia súper inmersiva y complementarla con una coctelería que haga un maridaje ideal para que la gente la pase súper bien”, apunta el cofundador. En este momento salen a relucir los tragos creados por Luis Alza. Su filosofía es “menos es más” y eso se nota en la carta que creó compuesta por 10 cocteles de autor.

Desde la barra, que se roba las miradas al centro de la terraza, se preparan los favoritos entre los que se encuentran ‘Bali’ (con notas cítricas y refrescantes) que lleva ron, maracuyá y piña; el ‘Gina Punch’ (también fresco) hecho con Tanqueray Ten, Aperol y piña; y el delicado ‘Morris Sour’ (reversión del pisco sour) con pisco moscatel, naranja agria y aquafaba (agua que queda al hervir el garbanzo, en lugar de la clara de huevo). También están los clásicos como moscow mule, cuba libre y más. ¿Listos para probar los almuerzos de Amador?

Además… Dir: Av. Camino Real 315, San Isidro. Horario de los almuerzos: viernes y sábados, de 12:30 m. a 4:30 p.m. Horario nocturno: martes, miércoles y jueves, de 5:30 p.m. a medianoche. Viernes, hasta las 2:30 a.m. y sábado, de 7 p.m, a 2:30 a.m. IG: @amadorrooftop