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Resumen

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Welkin tiene 40 años de tradición. (Foto: Paloma del Solar/ GEC)
Welkin tiene 40 años de tradición. (Foto: Paloma del Solar/ GEC)
Por Alejandra Garboza

Desde la una de la tarde, la mítica esquina de la Av. Uruguay recibe a muchos comensales que buscan el tan querido pollo a la brasa de Pollos Welkin, un negocio familiar con 40 años de historia que ha visto pasar generaciones enteras, y que hoy es símbolo de constancia, sabor e identidad.

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