Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, decenas de familias llegaron hasta el jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, para disfrutar del feriado del 28 de julio. Los visitantes recorrieron sus calles, observaron sus tradicionales edificaciones y compartieron momentos en familia.
Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, decenas de familias llegaron hasta el jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, para disfrutar del feriado del 28 de julio. Los visitantes recorrieron sus calles, observaron sus tradicionales edificaciones y compartieron momentos en familia.
El sabor peruano también fue protagonista de la jornada. Las pollerías de la zona recibieron a cientos de comensales que aprovecharon la fecha para degustar el tradicional pollo a la brasa, uno de los platos más representativos del país durante las celebraciones patrias.
Asimismo, la jornada estuvo acompañada por espectáculos de artistas callejeros, comerciantes ambulantes y vendedores que encontraron en este feriado una oportunidad para ofrecer sus productos a los miles de visitantes que transitaron por el Centro de Lima.
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