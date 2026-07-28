Miles de peruanos llegaron hasta el Jirón de la Unión para disfrutar de los espectáculos callejeros, observar las edificaciones históricas, probar platillos típicos y gozar el feriado por 28 de julio | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Miles de peruanos llegaron hasta el Jirón de la Unión para disfrutar de los espectáculos callejeros, observar las edificaciones históricas, probar platillos típicos y gozar el feriado por 28 de julio | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, decenas de familias llegaron hasta el jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, para disfrutar del feriado del 28 de julio. Los visitantes recorrieron sus calles, observaron sus tradicionales edificaciones y compartieron momentos en familia.

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