Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, decenas de familias llegaron hasta el jirón de la Unión, en el Centro Histórico de Lima, para disfrutar del feriado del 28 de julio. Los visitantes recorrieron sus calles, observaron sus tradicionales edificaciones y compartieron momentos en familia.

El sabor peruano también fue protagonista de la jornada. Las pollerías de la zona recibieron a cientos de comensales que aprovecharon la fecha para degustar el tradicional pollo a la brasa, uno de los platos más representativos del país durante las celebraciones patrias.

Asimismo, la jornada estuvo acompañada por espectáculos de artistas callejeros, comerciantes ambulantes y vendedores que encontraron en este feriado una oportunidad para ofrecer sus productos a los miles de visitantes que transitaron por el Centro de Lima.

MÁS INFORMACIÓN: Fiestas Patrias: reviven la primera proclama de la Independencia del Perú desde el histórico balcón de Huaura

Revisa nuestra galería de cómo se vivió el 28 de julio en el jirón de la Unión

Decenas de familias abarrotaron las pollerías del Centro Histórico de Lima para degustar sus sabores como parte de las Fiestas Patrias | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Sin embargo, otro tanto de peruanos, aprovechó para seguir trabajando en este feriado patrio, donde miles de peruanos transitaron las calles del Centro Histórico de Lima | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Un vendedor ambulante, mimetizado entre la multitud, ofrece sus globos con formas de personajes conocidos para los miles de niños que fueron al Centro Histórico junto a sus familias para disfrutar el feriado patrio | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

La comida fue parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, entre los platos más consumidos estuvo el tradicional pollo a la brasa peruano, que miles de familias comieron durante este feriado | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Artistas callejeros también ofrecieron sus espectáculos antes miles de familias que recorrían el jirón de la Unión durante este 28 de julio | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Una pareja de limeños disfruta con emoción el tradicional pollo a la brasa en su paseo por el Centro Histórico | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Miles de peruanos llegaron hasta el Jirón de la Unión para disfrutar de los espectáculos callejeros, observar las edificaciones históricas, probar platillos típicos y gozar el feriado por 28 de julio | | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, decenas de familias recorrieron el Jirón de la Unión, en el Centro de Lima, donde aprovecharon el feriado para pasear y compartir | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Un cocinero acomoda los pollos en las parrillas que luego ingresarán al horno donde lograron el sabor peruano exacto | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Diversos restaurantes de pollo a la brasa ofrecieron sus ofertas a las familias peruanas que recorrían el jirón de la Unión durante este 28 de julio | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Decenas de familias abarrotaron las pollerías del Centro Histórico de Lima para degustar sus sabores como parte de las Fiestas Patrias | Foto: Cesar Bueno @photo.gec