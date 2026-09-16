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Resumen

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¿Qué productos peruanos están conquistando el mercado chileno y desde qué regiones salen? (Foto: Pexels y ChatGPT)
¿Qué productos peruanos están conquistando el mercado chileno y desde qué regiones salen? (Foto: Pexels y ChatGPT)
Por Carlos Escaffi Rubio

Cada setiembre Chile se viste de fiesta. Las banderas vuelven a las calles, la cueca se escucha en plazas y hogares y las familias se reúnen alrededor de una mesa para compartir un vaso de vino tinto, una empanada de pino, un generoso asado y un tradicional ‘terremoto’, ese singular cóctel preparado con vino pipeño, helado de piña y granadina, cuyo dulzor refrescante esconde un impacto telúrico e inesperado en la cabeza. Son días en que la chilenidad se expresa en los abrazos y en esa particular manera nuestra de celebrar y encontrarnos.