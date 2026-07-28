La llegada de las Fiestas Patrias y los días festivos disparan el consumo en el país. Para esta campaña, Rappi proyecta un incremento general del 35% en el volumen de órdenes frente al mismo periodo de 2025.

Mas información: Keiko Fujimori anuncia a Elmer Cuba como ministro de Economía de su primer gabinete

Este dinamismo se refleja principalmente en los días centrales del 28 y 29 de julio, fechas en las que se concentra la mayor actividad de celebraciones familiares y desplazamientos por el feriado largo.

“Fiestas Patrias representa uno de los momentos de mayor dinamismo para el consumo. En estas fechas observamos una mayor preferencia por formatos grupales y pedidos para compartir, lo que refleja cómo los usuarios buscan soluciones prácticas que les permitan disfrutar más y preocuparse menos por la organización de sus celebraciones”, señaló Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi.

Consumos que lideran las preferencias de los peruanos

De acuerdo con Rappi, el consumo gastronómico en el hogar lidera las preferencias de los peruanos durante las Fiestas Patrias. Los días 28 y 29 de julio concentran la mayor cantidad de órdenes, con una clara inclinación hacia formatos grupales y combos XL en pollerías, comida criolla y chifa, ideales para las reuniones familiares en casa.

Lee también: Keiko Fujimori, presidenta electa, se reúne con CAF y CEAPI para ratificar una cooperación en conjunto de cara al nuevo gobierno

Entre las propuestas criollas más demandadas destacan restaurantes como Tanta, Isolina, Panchita, Sazón Criolla, La Nacional, Las Reyes y El Bodegón como los más pedidos, reflejando que los sabores tradicionales siguen ocupando un lugar central en las celebraciones por la Independencia.

En ese contexto, el pollo a la brasa se consolida como el rey indiscutible de las mesas peruanas en julio. Datos de la plataforma revelan que mensualmente se registran en promedio 330.000 pedidos de este plato bandera; sin embargo, en sus días centrales la demanda sube un 65% frente a un domingo regular, logrando un ticket promedio de S/100.