Este dinamismo se refleja principalmente en los días centrales del 28 y 29 de julio, fechas en las que se concentra la mayor actividad de celebraciones familiares y desplazamientos por el feriado largo. Foto: TACP.
Este dinamismo se refleja principalmente en los días centrales del 28 y 29 de julio, fechas en las que se concentra la mayor actividad de celebraciones familiares y desplazamientos por el feriado largo. Foto: TACP.
/ Myriam Borzee
Por Redacción EC

La llegada de las Fiestas Patrias y los días festivos disparan el consumo en el país. Para esta campaña, Rappi proyecta un incremento general del 35% en el volumen de órdenes frente al mismo periodo de 2025.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.