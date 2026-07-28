La campaña de Fiestas Patrias 2026 impulsará las compras nacionales en 25% durante julio, elevando la demanda de pagos digitales en el país ante el mayor consumo previsto por el pago de gratificaciones y el incremento de los viajes.

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Además, del crecimiento de las compras nacionales, según LigoPay, las transacciones internacionales aumentarán 10% durante julio frente a un período regular.

“Las gratificaciones generan una mayor cantidad de capacidad de gasto, pero son los viajes, las compras y el movimiento comercial entre Lima y regiones los que aceleran las transacciones durante julio, Para las empresas, esto implica procesar más operaciones en menos tiempo y mantener una experiencia de pago estable en los momentos de mayor demanda”, explicó Sergio Giannotti, director comercial de LigoPay.

Además, la compañía advirtió que la principal exigencia durante campañas de alta demanda será garantizar transacciones rápidas, efectivas, estables y seguras, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o la experiencia de los consumidores.

Este desafío cobrará mayor relevancia en sectores como turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento, comercio electrónico y retail, donde la concentración de compras suele incrementarse durante los días festivos y exige una mayor capacidad operativa de las plataformas de pago.

En paralelo, los pagos mediante códigos QR continúan consolidándose como uno de los medios más utilizados por los consumidores. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), las operaciones realizadas a través de esta modalidad crecieron 58% entre junio de 2024 y junio de 2025, al pasar de 18,7% millones a 29.6 millones de transacciones mensuales.

“Las campañas comerciales como Fiestas Patrias muestran la importancia de contar con una infraestructura de pagos preparada para responder a incrementos estacionales de la demanda. Cuando los sistemas mantienen velocidad, estabilidad y disponibilidad, los comercios pueden aprovechar el mayor consumo sin trasladar fricciones a sus clientes”, finalizó Giannotti.