La compañía advirtió que la principal exigencia durante campañas de alta demanda será garantizar transacciones rápidas, efectivas, estables y seguras, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o la experiencia de los consumidores. Foto: iStock.
La compañía advirtió que la principal exigencia durante campañas de alta demanda será garantizar transacciones rápidas, efectivas, estables y seguras, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o la experiencia de los consumidores. Foto: iStock.
Por Redacción EC

La campaña de Fiestas Patrias 2026 impulsará las compras nacionales en 25% durante julio, elevando la demanda de pagos digitales en el país ante el mayor consumo previsto por el pago de gratificaciones y el incremento de los viajes.

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