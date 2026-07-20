El Ministerio de la Producción informó que la actividad del pollo a la brasa genera un movimiento anual de S/12.000 millones anuales, impactando en la avicultura y agricultura.
El Ministerio de la Producción informó que la actividad del pollo a la brasa genera un movimiento anual de S/12.000 millones anuales, impactando en la avicultura y agricultura.
“Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, señalo el ministro de la Producción, César Quispe Luján.
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Según el Observatorio PRODUCEmpresarial, en el país operan alrededor de 14.000 pollerías. Además, se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa al año en el Perú, destacando su relevancia en reuniones familiares y celebraciones.
En promedio, cada domingo se consumen 987.000 pollos a la brasa. Más de la mitad de esta cifra se degustan en Lima. Asimismo, el gasto promedio de una familia de cuatro personas que visita las pollerías es de S/80.
Cabe resaltar que, según el Ministerio de la Producción, el pollo a la brasa es uno de los platos más vendidos y populares en el Perú, seguido por el Chifa y el ceviche.
Presencia internacional
El pollo a la brasa peruano se ha convertido en una franquicia internacional, expandiéndose en países como Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
En materia de fuerza laboral, el sector en el Perú genera 135.000 empleos directos y 405.000 indirectos.