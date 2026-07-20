El Ministerio de la Producción informó que la actividad del pollo a la brasa genera un movimiento anual de S/12.000 millones anuales, impactando en la avicultura y agricultura.

“Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, señalo el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

Según el Observatorio PRODUCEmpresarial, en el país operan alrededor de 14.000 pollerías. Además, se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa al año en el Perú, destacando su relevancia en reuniones familiares y celebraciones.

En promedio, cada domingo se consumen 987.000 pollos a la brasa. Más de la mitad de esta cifra se degustan en Lima. Asimismo, el gasto promedio de una familia de cuatro personas que visita las pollerías es de S/80.

Cabe resaltar que, según el Ministerio de la Producción, el pollo a la brasa es uno de los platos más vendidos y populares en el Perú, seguido por el Chifa y el ceviche.

Presencia internacional

El pollo a la brasa peruano se ha convertido en una franquicia internacional, expandiéndose en países como Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes y Estados Unidos.

En materia de fuerza laboral, el sector en el Perú genera 135.000 empleos directos y 405.000 indirectos.