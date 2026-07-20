En promedio los peruanos consumen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo. (Imagen: Produce)
En promedio los peruanos consumen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo. (Imagen: Produce)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción informó que la actividad del pollo a la brasa genera un movimiento anual de S/12.000 millones anuales, impactando en la avicultura y agricultura.