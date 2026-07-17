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Resumen

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El día del pollo a la brasa se celebra cada tercer domingo de julio.
El día del pollo a la brasa se celebra cada tercer domingo de julio.
/ Fernando Sangama
Por Alejandra Garboza

El pollo a la brasa llega a la mesa con su piel dorada, sus papas y una pregunta que en el país parece no tener una respuesta única: ¿se respeta la tradición o se puede jugar con un clásico? Mientras algunas pollerías defienden recetas de décadas, otras han decidido mirar el plato con ojos nuevos. El resultado es una conversación sabrosa entre el sabor de siempre y las ganas de probar algo distinto; en ambos lados, el gran beneficiado siempre es el comensal.

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