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El amor por la carne motivó a Giancarlo Crauler a acercarla a más personas y así nació ComeVaca.
El amor por la carne motivó a Giancarlo Crauler a acercarla a más personas y así nació ComeVaca.
/ Giancarlo Ávila
Por Alejandra Garboza

La relación de Giancarlo Crauler con las carnes comenzó mucho antes de abrir Come Vaca. Desde los 14 años aprendió a dominar el fuego gracias al esposo de su madre, quien lo despertaba, incluso después de largas noches de fiesta, para enseñarle a preparar correctamente el carbón y la leña para las parrillas familiares. Aquella disciplina marcó el inicio de una obsesión que se fortaleció con los años.

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