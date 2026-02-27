La parrilla no empieza cuando la carne toca la rejilla, sino mucho antes: en la elección del cuchillo, en la firmeza de las pinzas y en la seguridad con la que se controla el calor. Las herramientas no son accesorios; son la extensión de la mano del parrillero y determinan precisión, tiempos y texturas.

Bajo esa premisa, llega la nueva colección del Grupo El Comercio, Parrilla de Piacenza junto a Bon Beef, una línea de utensilios pensada para acompañar cada etapa del proceso, desde la preparación hasta el momento de servir. A lo largo de seis entregas, la colección reúne piezas funcionales y de buen diseño, creadas para facilitar el trabajo frente al fuego sin perder estilo.

La colección está compuesta por herramientas clave para cualquier parrillero: pinzas de agarre firme, espátula resistente, set de cubiertos con cuchillos de filo preciso, sartén grill, plato parrillero, prensador de carne, trinche, estuche y otros utensilios pensados para manipular, cortar y servir con seguridad. Cada pieza ha sido diseñada para ofrecer control y comodidad, con materiales sólidos y acabados que combinan funcionalidad y presencia en la mesa.

DATO Consigue la colección Los maestros parrilleros y quienes disfrutan el arte de las brasas ya pueden conseguir cada entrega de la colección a un precio de S/45,90. Está disponible en quioscos del país o en su totalidad a través de coleccioneselcomercio.pe. Es una propuesta asequible para renovar o completar herramientas con utensilios de diseño funcional y acabados pensados para el uso constante.

La propuesta es para todo amante de la parrilla: desde quienes disfrutan de encender el carbón los fines de semana, hasta aquellos que están equipando su primer hogar y buscan armar un set completo. Tener lo necesario a la mano permite enfocarse en el punto exacto de cocción, en el grosor del corte y en el tiempo justo de reposo.

Además, cada entrega incluye un recetario exclusivo que invita a probar nuevas preparaciones y a explorar cortes, marinados y técnicas de cocción. Así, la experiencia no se limita al utensilio: se amplía al aprendizaje y a la creatividad.