Memorias del mundo K-pop: conoce la colección de “El Comercio” con los más grandes idols coreanos

Escucha la noticia
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Desde hace años, algo comenzó a latir con más fuerza en este lado del mundo. Una mezcla de ritmo y emoción que, sin darnos cuenta, fue entrando a nuestras ‘playlists’ musicales, a nuestras conversaciones y, finalmente, a nuestra vida diaria. La cultura coreana, con sus historias, estética, romances y voces, encontró en el Perú un hogar entusiasta. Y el K-pop, con su combinación magnética de disciplina, talento y carisma, se convirtió en un puente que une generaciones, geografías y sueños.
MIRA: ¿Cuánto cuesta comer en Kjolle, el restaurante de Pía León elegido el segundo mejor de América Latina?
El Comercio trae la colección definitiva para quienes vibran con ese universo: 12 libros dedicados a los grupos más icónicos del K-pop, acompañados de 36 fototarjetas y un álbum exclusivo para conservarlo todo. Una oportunidad única para coleccionar no solo imágenes, sino momentos, memorias y la emoción de seguir a los artistas coreanos más sonados.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La primera entrega llegó con BTS, el grupo que transformó la escena global e hizo que millones encontraran compañía en sus canciones. Semana a semana se suman BLACKPINK, EXO, TWICE, SEVENTEEN, Red Velvet, ITZY, Stray Kids, TXT, Super Junior, ENHYPEN y Aespa. Cada libro es una ventana al estilo, historia y evolución de cada grupo: páginas llenas de fotografías, datos, recuerdos y detalles que todo fan quiere conservar.
Con un precio de S/24.90 cada entrega, disponible en todo el país, esta colección celebra el amor que el público peruano siente por el K-pop y lo transforma en algo tangible. Un objeto que se guarda, se hojea, se comparte. Y es justamente allí donde cada fascículo adquiere sentido: como un registro cuidado de una corriente cultural que marcó a una nueva generación. Una colección pensada para acompañar su entusiasmo y ofrecer un acercamiento claro, atractivo y bien presentado al universo del K-pop.
Encuentra la colección completa haciendo clic en este enlace.
TE PUEDE INTERESAR
- Pía León: "Hacemos un trabajo con mucho corazón"
- El estadounidense de ascendencia india que vino al Perú para abrir una mina de oro y acabó creando una web que trae al país lo que aquí no se consigue
- Ivalú Acurio, la hija de dos íconos de la gastronomía que sigue sus pasos y hoy lidera siete locales en Suiza
- Jessica Butrich, la artista y empresaria que lleva 20 años en la moda y se niega a reemplazar las manos: “Cada borde pintado, cada flor, cada costura es manual”
- Desde Guatemala, Pía León hace historia y posiciona a Kjolle como la nueva joya culinaria en Lima: “Estoy orgullosa de ser del Perú y poder contarlo al mundo”
Contenido Sugerido
Contenido GEC