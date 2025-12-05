Memorias del mundo K-pop: conoce la colección de “El Comercio” con los más grandes idols coreanos

Desde hace años, algo comenzó a latir con más fuerza en este lado del mundo. Una mezcla de ritmo y emoción que, sin darnos cuenta, fue entrando a nuestras ‘playlists’ musicales, a nuestras conversaciones y, finalmente, a nuestra vida diaria. La cultura coreana, con sus historias, estética, romances y voces, encontró en el Perú un hogar entusiasta. Y el K-pop, con su combinación magnética de disciplina, talento y carisma, se convirtió en un puente que une generaciones, geografías y sueños.

El Comercio trae la colección definitiva para quienes vibran con ese universo: 12 libros dedicados a los grupos más icónicos del K-pop, acompañados de 36 fototarjetas y un álbum exclusivo para conservarlo todo. Una oportunidad única para coleccionar no solo imágenes, sino momentos, memorias y la emoción de seguir a los artistas coreanos más sonados.

La primera entrega llegó con BTS, el grupo que transformó la escena global e hizo que millones encontraran compañía en sus canciones. Semana a semana se suman BLACKPINK, EXO, TWICE, SEVENTEEN, Red Velvet, ITZY, Stray Kids, TXT, Super Junior, ENHYPEN y Aespa. Cada libro es una ventana al estilo, historia y evolución de cada grupo: páginas llenas de fotografías, datos, recuerdos y detalles que todo fan quiere conservar.

Con un precio de S/24.90 cada entrega, disponible en todo el país, esta colección celebra el amor que el público peruano siente por el K-pop y lo transforma en algo tangible. Un objeto que se guarda, se hojea, se comparte. Y es justamente allí donde cada fascículo adquiere sentido: como un registro cuidado de una corriente cultural que marcó a una nueva generación. Una colección pensada para acompañar su entusiasmo y ofrecer un acercamiento claro, atractivo y bien presentado al universo del K-pop.

Encuentra la colección completa haciendo clic en este enlace.