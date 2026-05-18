Hay ideas que, al escucharlas por primera vez, suenan más a ciencia ficción que a ingeniería real. El Luna Ring, el ambicioso proyecto de la constructora japonesa Shimizu Corporation, es exactamente ese tipo de propuesta: un anillo colosal de paneles solares que rodearía por completo el ecuador de la Luna, capturando energía solar de forma ininterrumpida para luego enviarla a la Tierra mediante haces de microondas y rayos láser. Descabellado a primera vista, pero respaldado por décadas de investigación y por una pregunta urgente que la humanidad aún no ha sabido responder: ¿cómo generar energía limpia, constante y sin límites?

El origen del proyecto se remonta al año 2011, cuando el desastre nuclear de Fukushima dejó a Japón sin la mitad de sus reactores en funcionamiento y obligó al país a buscar alternativas energéticas de manera urgente. En ese contexto, Shimizu Corporation presentó su concepto más audaz. Aunque en un inicio pasó casi desapercibido, con el avance de la crisis climática global y el relanzamiento de las misiones lunares —especialmente el programa Artemis de la NASA— el Luna Ring ha vuelto al centro del debate científico y energético internacional.

Lo que hace diferente a la Luna como fuente energética no es solo su proximidad, sino sus condiciones únicas: sin atmósfera que filtre la radiación, sin nubes que bloqueen la luz y sin ciclos de noche relevantes en el ecuador lunar, los paneles solares ubicados allí pueden generar hasta veinte veces más energía que un panel equivalente instalado en la superficie terrestre. Esa ventaja, que Shimizu Corporation ha documentado en sus materiales técnicos, es el corazón de toda la propuesta.

Luna Ring: cómo funciona el sistema de transmisión de energía solar espacial

El funcionamiento del Luna Ring, aunque extraordinariamente complejo en su ejecución, sigue una lógica comprensible. Los paneles fotovoltaicos instalados a lo largo del ecuador lunar captarían luz solar de manera continua. Esa electricidad viajaría a través de cables enterrados bajo la superficie del satélite hasta llegar a estaciones ubicadas en la cara visible de la Luna, es decir, la que siempre da hacia la Tierra. Desde allí, la energía sería convertida en haces de microondas o rayos láser dirigidos con precisión milimétrica hacia receptores especializados en la superficie terrestre, conocidos como rectennas.

Esas estaciones receptoras reconvertirían la energía electromagnética en electricidad utilizable, que luego se distribuiría a la red eléctrica global. El modelo promete suministro constante, las 24 horas del día, los 365 días del año, sin importar el clima, la estación o la latitud del punto de recepción. Una revolución frente a las limitaciones de la energía solar y eólica convencionales, que dependen de condiciones meteorológicas variables y de infraestructuras de almacenamiento todavía insuficientes.

Construcción robótica y uso del regolito lunar: la estrategia para hacer viable el proyecto

Uno de los aspectos más innovadores del Luna Ring no está en la transmisión de energía, sino en cómo se construiría la megaestructura. Transportar desde la Tierra todos los materiales necesarios para edificar un cinturón de 11.000 kilómetros resultaría económicamente inviable. Por eso, el plan de Shimizu contempla aprovechar los recursos disponibles directamente en la superficie lunar: el regolito, el suelo pulverizado que cubre la Luna, sería procesado para fabricar hormigón, fibra de vidrio, cerámica y bloques estructurales in situ.

La construcción estaría a cargo de flotas de robots autónomos, controlados de forma remota desde la Tierra. Estas máquinas se encargarían de la excavación, la nivelación del terreno y el ensamblaje de los módulos fotovoltaicos, trabajando de manera ininterrumpida. La presencia humana, aunque prevista para labores técnicas complejas, sería mínima. Este enfoque busca reducir drásticamente los costos logísticos y convertir al satélite natural en su propia fábrica de materiales de construcción, un concepto que hoy la NASA también explora dentro del marco de sus misiones Artemis.

Energía solar espacial vs. renovables terrestres: por qué la Luna podría ganar la partida

La comparación entre la energía solar espacial y las renovables convencionales arroja cifras que merecen atención. Mientras un panel solar instalado en la Tierra opera con una eficiencia condicionada por la atmósfera, las nubes y la rotación planetaria, su equivalente en el entorno lunar captura radiación directa sin interferencias. La ausencia de atmósfera elimina el efecto dispersor que reduce la intensidad lumínica antes de llegar a los paneles, y la rotación lenta de la Luna garantiza que alguna parte del ecuador esté siempre iluminada.

Esta ventaja estructural convierte al Luna Ring en una propuesta que no compite con la energía solar terrestre, sino que la complementa de manera radical: mientras los parques fotovoltaicos en la Tierra siguen siendo dependientes del almacenamiento en baterías, la energía lunar podría proporcionar una base de carga constante para toda la civilización. En términos de impacto climático, Shimizu estima que el proyecto podría eliminar la dependencia global de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de CO₂ a escala planetaria.

Los desafíos del Luna Ring: tecnología, financiamiento y cooperación internacional

Ningún proyecto de esta magnitud existe sin obstáculos monumentales. El Luna Ring enfrenta cuatro frentes críticos que, por ahora, lo mantienen en el plano conceptual. El primero es tecnológico: mantener haces de microondas y láseres de alta potencia perfectamente dirigidos a través de 384.000 kilómetros de espacio, con la precisión necesaria para no causar daños ni pérdidas de energía, supera con creces las capacidades actuales de ingeniería espacial. El polvo lunar, altamente abrasivo, representa además una amenaza constante para la maquinaria robótica.

El segundo desafío es económico. El costo inicial del proyecto se describe, sin eufemismos, como astronómico, y hasta la fecha Shimizu Corporation no ha obtenido respaldo financiero oficial ni de JAXA —la agencia espacial japonesa— ni de la NASA. El tercero es regulatorio: construir infraestructura a esa escala fuera de la Tierra plantea interrogantes sin respuesta sobre soberanía, uso de recursos extraterrestres y responsabilidades legales en caso de incidentes. Finalmente, el cuarto es geopolítico: un proyecto de esta naturaleza requeriría una coordinación entre naciones, empresas y organismos internacionales de una magnitud sin precedentes en la historia humana. A pesar de todo ello, el propio Tetsuji Yoshida defiende el Luna Ring no como una fantasía, sino como una propuesta seria a largo plazo que solo necesita tiempo, inversión sostenida en investigación y voluntad política para convertirse en realidad.