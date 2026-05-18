Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La electricidad captada en el espacio sería convertida en microondas o láseres y dirigida hacia estaciones receptoras en la Tierra. (Foto: mikiell/iStock)
La electricidad captada en el espacio sería convertida en microondas o láseres y dirigida hacia estaciones receptoras en la Tierra. (Foto: mikiell/iStock)
Por Redacción EC

Hay ideas que, al escucharlas por primera vez, suenan más a ciencia ficción que a ingeniería real. El Luna Ring, el ambicioso proyecto de la constructora japonesa Shimizu Corporation, es exactamente ese tipo de propuesta: un anillo colosal de paneles solares que rodearía por completo el ecuador de la Luna, capturando energía solar de forma ininterrumpida para luego enviarla a la Tierra mediante haces de microondas y rayos láser. Descabellado a primera vista, pero respaldado por décadas de investigación y por una pregunta urgente que la humanidad aún no ha sabido responder: ¿cómo generar energía limpia, constante y sin límites?